功能增加

1.增加了因战斗 粮食 赋税等原因造成的居民压力增大

2.增加赋税调整功能，现在你可以调整征收赋税的数值

3.市场在战斗时间内物资会进行涨价

4.增加酒店食物和赌博导致的战斗行为BUFF，效果如下

清水白菜-无BUFF

清蒸草鱼-战斗力增加10%

芒果仙冰—战斗力增加20%

红烧鲤鱼-战斗胜利后士兵无损耗

海鲜拼盘-战斗力增加30%

蓝莓芒果冻-战斗胜利后压力减少增加10

数值修改

1.增加了不同战斗场景下的战斗数值

2.修正了过度的金币增加量

3.添加不同行为可能会导致的压力数值变化里，具体如下

居民压力计算 上限为100

1.赋税：0-1

0赋税 -10压力

0.1赋税-6压力

0.2赋税-4压力

0.3赋税-2压力

0.4赋税 0压力

0.5赋税+2压力

0.6赋税+4压力

0.7赋税+7压力

0.8赋税+9压力

1赋税+12压力

2战斗结果

战斗胜利-20压力

战斗失败+20压力

3.战死士兵数量

无战死士兵-10压力

战死士兵<20 -3压力

战死士兵<40 -2压力

战死士兵≥40 +4压力

战死士兵≥60 +8压力

战死士兵≥80 +15压力

4.粮食储备量

小麦和蔬菜储备量

与消耗量相同时+10压力

为消耗量的1.5倍时 +8压力

为消耗量的两倍时 +0压力

为消耗量的2.5倍时 -5压力

大于2.5倍时-8压力

后续我们仍会不断接受玩家建议，也请各位玩家给与好评支持！