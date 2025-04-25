功能增加
1.增加了因战斗 粮食 赋税等原因造成的居民压力增大
2.增加赋税调整功能，现在你可以调整征收赋税的数值
3.市场在战斗时间内物资会进行涨价
4.增加酒店食物和赌博导致的战斗行为BUFF，效果如下
清水白菜-无BUFF
清蒸草鱼-战斗力增加10%
芒果仙冰—战斗力增加20%
红烧鲤鱼-战斗胜利后士兵无损耗
海鲜拼盘-战斗力增加30%
蓝莓芒果冻-战斗胜利后压力减少增加10
数值修改
1.增加了不同战斗场景下的战斗数值
2.修正了过度的金币增加量
3.添加不同行为可能会导致的压力数值变化里，具体如下
居民压力计算 上限为100
1.赋税：0-1
0赋税 -10压力
0.1赋税-6压力
0.2赋税-4压力
0.3赋税-2压力
0.4赋税 0压力
0.5赋税+2压力
0.6赋税+4压力
0.7赋税+7压力
0.8赋税+9压力
1赋税+12压力
2战斗结果
战斗胜利-20压力
战斗失败+20压力
3.战死士兵数量
无战死士兵-10压力
战死士兵<20 -3压力
战死士兵<40 -2压力
战死士兵≥40 +4压力
战死士兵≥60 +8压力
战死士兵≥80 +15压力
4.粮食储备量
小麦和蔬菜储备量
与消耗量相同时+10压力
为消耗量的1.5倍时 +8压力
为消耗量的两倍时 +0压力
为消耗量的2.5倍时 -5压力
大于2.5倍时-8压力
后续我们仍会不断接受玩家建议，也请各位玩家给与好评支持！
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