-Fixed an issue where train 1283C could not proceed at Shin-Nozaki Station when starting from Daidoji Station.

-Fixed an issue where train 1267 could not proceed at Tsuzaki Station when starting from Shin-Nozaki Station.

Original text(Japanese)

一部修正のアップデート

・1283C列車で大道寺駅から開始すると新野崎駅で進行不可能になる不具合を修正しました。

・1267列車で新野崎駅から開始すると津崎駅で進行不可能になる不具合を修正しました。