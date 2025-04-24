本次更新大小约：66.5M，版本升级为0.0.0.3

更新内容如下：

【修复】

1.修复摄像机穿墙问题

2.修复老师被抓走有概率不会触发动画的问题

3.修复玩家可以爬上柜子的问题

4.修复过场动画中玩家可以开关手电筒的问题

5.修复强制关闭手电筒时如果玩家手电筒是关闭状态手电筒会开启的问题

6.修复开关门有时角色会卡到门上

【新增】

1.新增加声光电追逐

2.新增迷宫