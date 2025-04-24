各位大侠好，

武林纷争战火燃，一剑光寒十九洲。四月，我们将为大家带来第十部大型免费资料片“武林纷争”。

本次资料片将为大家奉上大型挑战玩法：江湖旧事、以六脉领衔的诸多经典武学、大型主题玩法：青衣楼、全新无主线主角：无名之辈、天下英雄谱等诸多内容。

由于更新内容较多，本次资料片分批次更新给大家：

“武林纷争”第一弹：更新时间4月24日

“武林纷争”第二弹：预计更新时间4月30日

“武林纷争”第三弹：预计更新时间5月11日

由于DLC《剑指六脉》时装（凌波书剑客、琅嬛玉魄）和月初答应送大家的西域时装（漠影仙踪、天舞幻韵）还在制作中，会在五月的更新中给大家补上。

“武林纷争”第一弹部分重点内容

更新时间：4月24日12：00

资料片特色内容1、新增大型主题玩法：江湖旧事（第一期）

此番江湖骤起波澜，数位身负秘密的绝世高手悄然入世。

他们非敌非友，或立山巅抚琴待战，或隐市井垂钓偷闲——凡破其局者，或可夺失传绝学、断尘封旧案、相邀共闯江湖。

“掌出必携龙吟，然每杀一中原豪杰，须自饮鸩酒一盏减寿百日。关外立血碑道道裂痕，刻的俱是江湖旧事……”

“自幼厌弃权术，独醉诗书琴棋。那年窥见玉像拈花一笑，难逃一生情劫……”

“十岁屠狼裹腹，十五岁悟出排云掌，而立之年建天下第一会，以“顺昌逆亡”血洗七帮十三寨。信天命而囚天命——批言“金麟岂是池中物”后，却未料九霄龙吟之日，自己竟成劫灰。”

他们是谁？

新增大型主题玩法——江湖旧事。新增数位有独立故事背景的绝世高手可挑战（每一位绝世高手都有不亚于镜无双的挑战难度）。若挑战成功，或可学习失传武学、探知相关剧情故事，还可以邀请其加入队伍，与主角共闯江湖。

第一期三位绝世高手入世，该玩法持续更新。

资料片特色内容2、经典武学

由六脉领衔，三分归元、天外飞仙、凤舞九天、剑二十三组成本次经典武学内容。

我们准备了完整的全套六脉及其对应的专属奇遇、六脉专属的学习界面，大家可参悟的六脉齐发，和降龙领域一样，拥有观赏模式。不同的是，六脉齐发会造成伤害。

1)剑气齐发，六脉威光！新增经典武学：六脉（完整全套武学）及其对应奇遇探险

2)归元破极，气撼周天！新增经典武学：三分归元及其对应奇遇探险

3)天外飞仙，剑覆九霄！新增经典武学：天外飞仙升阶全新版本及其对应奇遇探险

4)九霄凤唳，炽羽燎原！新增经典武学：凤舞九天及其对应奇遇探险

5)剑二十三，时殒太虚！新增经典武学：剑二十三及其对应奇遇探险

【其他更新内容】

1)新增武学高级特效：少泽

2)新增武学高级特效：少冲

3)新增武学高级特效：关冲

4)新增武学高级特效：中冲

5)新增武学高级特效：商阳

6)新增武学高级特效：少商

7)新增武学高级特效：六脉齐发

8)新增轻身功特效：凌波惊鸿

9)江湖旧事新增三位绝世高手，挑战成功后可邀请入队、学习绝学。请大侠们自行探索

10)新增赌场玩法：赌签（24日晚间更新）

11)新增赌场玩法：猜骰（24日晚间更新）

12)新增赌场奇遇：赌场轶闻（24日晚间更新）

13)新增赌场奇遇：赌中之圣（24日晚间更新）

14)修复了奇遇赌坊黑手偶发出现的无法正确判定交互问题

15)修复了进入门派界面没有显示建筑名称的问题

16)修复了建筑Tips界面显示乱码的问题

17)修复了拆除建筑时显示的虚影消失的问题

“武林纷争”第二弹部分重点内容预告

预计更新时间：4月30日

资料片特色内容1、大型主题玩法：青衣楼

新增大型主题玩法:青衣楼（参考陆小凤系列）特殊体系身份（刺客）

1)增加刺客专属剧情和特色玩法，让刺客身份更具深度和可玩性。

2)刺客组织系统：玩家可以加入或创建刺客组织，与其他刺客合作完成任务，共享情报和资源。

3)调整传闻功能：增加传闻的真实性和可信度，玩家需要通过多种途径获取传闻，并且会有独特的传闻任务。

4)新增刺客组织专属武学：侠客行

资料片特色内容2、新增海量奇遇任务

新增海量奇遇任务。你作为刺客完成任务从无失手，月黑风高夜，影阁密令忽至：

『三更时分，诛杀醉仙楼天字号房蓝衣女子，取其胸前赤玉。』

你破门刹那，烛火摇曳——

那女子正对镜梳妆，铜镜映出倾世容颜，转头轻笑：

『刺客大人，你当真忍心？』

这一次，你的目标不是权臣枭雄，而是一位倾覆众生的绝世佳人。是恪守刺客信条冷刃封喉，还是为那惊鸿一瞥赌上性命？此间抉择，将引动江湖百年风云。

“武林纷争”第三弹部分重点内容预告

预计更新时间：5月11日

资料片特色内容1、全新无主线主角——无名之辈

你可前往漠北孤村，屠狼扬名；或长于嵩室山下，习武奠定根基……

不拜师门、不承天命，只凭自己本心踏江湖——或隐市井斗酒听曲，或立危崖独战群雄。

此间山河万里，你走过的路，便是江湖。

全新主角，你的江湖由你来书写，无名之辈也能成为一代豪侠！

资料片特色内容2、全新天下英雄谱

一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物：

「十大美人」倾城一笑可止戈

「十大公子」折扇轻摇定乾坤

「十大奇侠」剑挑八荒破迷局

……

然欲登榜者，必以江湖为局：

美人需琴剑留名，令三千侠客甘赴刀山火海；

公子得诗画传情，引无数红颜尽折腰；

奇侠则须剑走偏锋，于水火绝境中破天命之局。

“那年我策马过江南，见一人白衣染血立于船头，身后追兵三千，手中却握一枝带露桃花——后来才知，那是英雄谱上公子的投名状。”

其他重点优化和新增

1)成就调整：从剧情成就（主线，支线，奇遇），门派争霸成就（征服多少门派，拥有多少士兵），身份成就（铁匠、刺客、裁缝）

2)门派征伐相关优化：门派征伐细节体验优化、修复已知bug

3)持续补充和完善内容，包括以前的门派、身份和赌坊玩法

《下一站江湖Ⅱ》纯外观DLC《剑指六脉》

更新时间：4月24日



《下一站江湖Ⅱ》-纯外观DLC《剑指六脉》专属内容： 该DLC是否购买不影响游戏内玩法体验，为纯外观效果！

1)武学外观特效：六脉全套武学高级特效（含少泽、少冲、关冲、中冲、商阳、少阳以及六脉齐发特效）（4月24日更新）

2)DLC专属位移特效：凌波惊鸿（4月24日更新）

3)DLC专属时装：凌波书剑客（男）、琅嬛玉魄（女）（5月更新）

时装与特效在主界面右上角“易容”——“衣橱”中查阅。

【官方活动】集赞送限量时装、赢周边大礼包

《下一站江湖Ⅱ》第十部大型免费资料片“武林纷争”中为大家带来六脉全套武学。相传施展全套六脉者，可引动六脉齐发，请各位大侠亲自揭晓！

活动时间：

4月24日——5月11日

活动流程：

1)发布“六脉齐发”视频至各社交平台（抖音、B站、小红书、微博、快手、视频号、微信朋友圈、等平台均可）

2)活动结束时，将点赞截图和视频链接私信给B站“下一站江湖2”官号。

活动奖励：

1)集赞数量达到8的大侠均可获得限量时装“暮影穿云”激活码

2)集赞数量排名前三的大侠可获得江湖2周边大礼包一份（包含抱枕、鼠标垫、T恤、冰箱贴、钥匙扣）

白玉京工作室 拜上