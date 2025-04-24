v0.59.01 (2025/04/23)

1、增加MOD编辑器TKEditor.exe(在游戏根目录下)，开放游戏开发工具，增加加载MOD功能

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这个功能很大，所以这次更新和测试都花了些时间。这次更新后，游戏的绝大部分都可以定制MOD了。后续我们不会对数据结构做大幅改变，可保证MOD制作后不会失效，大家可以放心制作。极个别的分项，如科技的效果，建筑的新建，性格的自定义化，我们会在后续陆续提出到编辑器中。未来几日我们也会将资源包也开放，以利于大家导入资源。

2、增加设置选项<禁止都督研发科技>，可以避免玩家任命的都督擅自研发科技

3、将和离与邀入家族解耦，成为一个独立的交互选项

4、增加功能：玩家子女出生时可以自行选择子女CG，防止出现长相雷同的情况。

5、修复雇佣兵琴师模型异常的问题

6、修复在曹操势力人数不够时触发<襄樊之战>剧情后导致剧情卡死的问题

7、修复关键武将信息没有保存导致保护关键武将的设置选项不起效的bug

8、修复家将管理界面可以调任被俘虏家将的bug

9、修复攻城战结束后城防工事(投石器)的HUD不消失的bug

10、修复武斗同时使用<八卦护体>和<千里归尘>后，弃牌阶段卡死的bug

11、修复军团战弓箭消耗速度和游戏速度没有关联的bug

12、修复一些其它bug