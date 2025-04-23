宇宙大战v1.47版本更新公告：

1.为了让玩家更好地了解地图难度，新增地图难度评级，作为难度参考

2.商店增加部分新服饰

3.修复激战开启后拉姆四兄弟 幽灵王会消失的bug

4.万钧芯片的能源消耗降低

5.修复守护之门boss标签异常的bug

6.优化卡片 定时炸弹 药水 推进器等卡片的部分机制

7.竞技场平衡性修改:等待其他玩家对玩家代表提出的方案进行讨论与表决后，我们选择大多数人所接受的方案，尽快进行更新

8.增强所有外星人超能卡的基础数值

9.守护之门、斗法体力消耗增加，关卡奖励增加

10.修复寒冰号科技不生效的bug

11.新增地图：突袭拉姆基地

12.新增地图：破碎之地

13.西瓜勇士机制进行优化

14.新增寒冰白领专属芯片 可以在无尽能源塔与新地图中获取 （效果 小概率攻击变为发射具有冻结效果的冰凌，并造成额外伤害。 如果多次攻击未触发 则下次攻击必定触发）

15.新增专属芯片合成材料 残芯 作为合成专属芯片的材料在新地图中掉落

16.无尽能源塔奖励进行轮换 黑晶商店新增专属芯片材料兑换 联盟贡献商店新增残芯兑换

17.回调了选卡时的卡片排列顺序

18.提升了激战、激战困难的翻牌奖励，降低了幽灵王、拉姆四兄弟的翻牌奖励。

19.烈火瓶加强：现在可以放在boss上、叠加放置、放在破碎地表上，开局无冷却。

20.由于拉姆星新图，各地图开放等级调整

21.联盟商城新增1级芯石

22.修复魔术帽关卡可见大师难度的bug

23.修复周末在线时长奖励的UI的bug

24.斗法之门每日次数改为1次。