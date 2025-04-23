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23 April 2025 Build 18209233 Edited 23 April 2025 – 16:09:19 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

宇宙大战v1.47版本更新公告：
1.为了让玩家更好地了解地图难度，新增地图难度评级，作为难度参考
2.商店增加部分新服饰
3.修复激战开启后拉姆四兄弟 幽灵王会消失的bug
4.万钧芯片的能源消耗降低
5.修复守护之门boss标签异常的bug
6.优化卡片 定时炸弹 药水 推进器等卡片的部分机制
7.竞技场平衡性修改:等待其他玩家对玩家代表提出的方案进行讨论与表决后，我们选择大多数人所接受的方案，尽快进行更新
8.增强所有外星人超能卡的基础数值
9.守护之门、斗法体力消耗增加，关卡奖励增加
10.修复寒冰号科技不生效的bug
11.新增地图：突袭拉姆基地
12.新增地图：破碎之地
13.西瓜勇士机制进行优化
14.新增寒冰白领专属芯片 可以在无尽能源塔与新地图中获取 （效果 小概率攻击变为发射具有冻结效果的冰凌，并造成额外伤害。 如果多次攻击未触发 则下次攻击必定触发）
15.新增专属芯片合成材料 残芯 作为合成专属芯片的材料在新地图中掉落
16.无尽能源塔奖励进行轮换 黑晶商店新增专属芯片材料兑换 联盟贡献商店新增残芯兑换
17.回调了选卡时的卡片排列顺序
18.提升了激战、激战困难的翻牌奖励，降低了幽灵王、拉姆四兄弟的翻牌奖励。
19.烈火瓶加强：现在可以放在boss上、叠加放置、放在破碎地表上，开局无冷却。
20.由于拉姆星新图，各地图开放等级调整
21.联盟商城新增1级芯石
22.修复魔术帽关卡可见大师难度的bug
23.修复周末在线时长奖励的UI的bug
24.斗法之门每日次数改为1次。

Changed files in this update

Windows 64-bitSimplified Chinese Depot 2941601
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