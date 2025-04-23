简单的说这款游戏其实就是《以撒的小丑牌》

其灵感来自我很喜欢的两个游戏 《以撒的结合》 和《小丑牌》

为了弥补以撒无敌以后的寂寞和小丑牌小丑不够多的遗憾

我把这两个看似毫无关系的游戏缝到了一起

同时这也是《云玩家》宇宙中王总的故事线

什么? 你说王总没有这个故事? 放心, 已经改掉了

当然, 玩法上这款游戏和《云玩家》没有半毛钱关系

将会是一款主打重玩价值的快节奏肉鸽游戏

预计会参加6月的新品节

然后到时候根据开发进度决定是否上EA

嗯, 毕竟我个人的开发时间不太固定, 能做到什么程度还不一定

在开发《云玩家》的时候, 我基本都是走一步算一步

靠着兴趣爱好和一时的创意来支撑着开发

这也导致了到最后灵感枯竭,

因为《云玩家》的这种构成方式就是需要不断的设计新的机制, 新的谜题

但是创意总有用完的一天, 所以最后还是有一些相对重复的内容, 算是一个遗憾

所以这款游戏要做哪些内容, 做到什么程度, 已经都基本上敲定了

嗯, 其实没有完全确定, 毕竟我从清明才开始构思这个游戏

应该不会再出现做到一半突然卡死的情况

希望如此吧 23333333

最后, 还是感谢大家的支持

有任何意见建议还请通过任何方式向我反馈

人数少的优势就是你的声音一定能直接传达到开发者这里

而不是石沉大海ːgk_smileː

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