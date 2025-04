亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:

以下为本次维护新增经典歌曲,衷心感谢大家对我们的支持与关注!

新增曲目:

序号 歌名 作者 难度星

星星

1 Access S4 League(Sphazer) 2

2 Brave It Out S4 League(BEXTER) 2.5

3 Dualrock S4 League(7 Sequence) 2.5

4 Evolution S4 League(Forte Escape) 3

5 Fuzzy Control S4 League(PlanetBoom) 3

6 Minus 3 S4 League(Croove) 3

7 Nano Risk S4 League(Dayz) 3

8 Nova S4 League(BEXTER) 3

9 Real Over Drive S4 League(NieN) 3

10 StarFish S4 League(PlanetBoom) 3

11 SuperSonic S4 League(PlanetBoom) 3

12 Come On S4 League(BEXTER) 3.5

13 Grave Consequence S4 League(Tsukasa) 3.5

14 NB Power S4 League(NieN) 3.5

15 Plastic Method S4 League(ZTS) 3.5

16 Syriana S4 League(BEXTER) 3.5

17 MonoXide S4 League(PlanetBoom) 3.5

月亮

18 Access S4 League(Sphazer) 4.5

19 Nano Risk S4 League(Dayz) 5

20 Nova S4 League(BEXTER) 5

21 Syriana S4 League(BEXTER) 5

22 Plastic Method S4 League(ZTS) 5.5

23 Brave It Out S4 League(BEXTER) 6

24 Come On S4 League(BEXTER) 6

25 Dualrock S4 League(7 Sequence) 6

26 Fuzzy Control S4 League(PlanetBoom) 6

27 Grave Consequence S4 League(Tsukasa) 6

28 StarFish S4 League(PlanetBoom) 6

29 MonoXide S4 League(PlanetBoom) 6

30 Evolution S4 League(Forte Escape) 6.5

31 Minus 3 S4 League(Croove) 6.5

32 NB Power S4 League(NieN) 6.5

33 Real Over Drive S4 League(NieN) 6.5

34 SuperSonic S4 League(PlanetBoom) 6.5

太阳

35 Brave It Out S4 League(BEXTER) 7

36 StarFish S4 League(PlanetBoom) 7

37 Come On S4 League(BEXTER) 7.5

38 Dualrock S4 League(7 Sequence) 7.5

39 Nova S4 League(BEXTER) 7.5

40 Syriana S4 League(BEXTER) 7.5

41 MonoXide S4 League(PlanetBoom) 7.5

42 Minus 3 S4 League(Croove) 8

43 Grave Consequence S4 League(Tsukasa) 8.5

44 SuperSonic S4 League(PlanetBoom) 8.5

45 Fuzzy Control S4 League(PlanetBoom) 9

46 Plastic Method S4 League(ZTS) 10

以上为本次更新曲目单,我们将持续丰富、优化游戏曲库,致力于打造更佳的游戏体验。

《R2Beat:音速觉醒》运营团队

2025年4月23日