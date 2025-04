-You can now start from intermediate stations.

The starting station can be selected on the screen before beginning the operation.

Note: If you start from a mid-route station, ranks such as S or A will not be updated.

-Added some relay indicators for level crossing operation response lights.

*Original text(Japanese)*

途中駅開始機能追加のアップデート

・途中駅から開始できるようになりました。

運転開始前の画面で開始駅を選択できます。

途中駅から開始した場合、SやAなどのランクの更新はされません。

・踏切動作反応灯の中継を一部追加しました。