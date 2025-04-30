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30 April 2025 Build 18188737 Edited 30 April 2025 – 05:39:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

いつもプレイしてくださりありがとうございます。
以下のアップデートを行いました。

・ダンジョンに関する表示と操作感を調整しました。
・一部のボスで発生していた操作不能になる不具合を修正しました。
・キャラの表示に関する不具合を修正しました。
・軽微な不具合を修正しました。

最新版にアップデートしてより快適にお楽しみください。
これからも異世界 異世界をよろしくお願いいたします。

Changed files in this update

Windows 64-bitJapanese Depot 3039141
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