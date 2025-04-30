いつもプレイしてくださりありがとうございます。
以下のアップデートを行いました。
・ダンジョンに関する表示と操作感を調整しました。
・一部のボスで発生していた操作不能になる不具合を修正しました。
・キャラの表示に関する不具合を修正しました。
・軽微な不具合を修正しました。
最新版にアップデートしてより快適にお楽しみください。
これからも異世界 異世界をよろしくお願いいたします。
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・ダンジョンに関する表示と操作感を調整しました。
・一部のボスで発生していた操作不能になる不具合を修正しました。
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最新版にアップデートしてより快適にお楽しみください。
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