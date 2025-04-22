1.降低 地煞星怪物的 速度成长 幸运成长
2.提高地煞星装备物品的爆率 【小有所长>初出茅庐】
3.地煞星会掉落 【锻造石】（等级以及难度越高掉率越高）：可以在碗子山(24,17)处 装备直接提升一个品质 提升后装备属性重新生成
4.修复特殊情况下导致 哪吒三头六臂永不休息的bug
5.修复 2级 4级附魔 元素增强 元素抗性不生效的bug
6.修复套装成套触发后 菜单界面显示的数值与实际不符的bug
7.痰血鬼王的属性 固定为100级【之前是随玩家等级成长】
8.小西天新增药品出售的NPC
新增一些玩法.修复一些BUG
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1.降低 地煞星怪物的 速度成长 幸运成长
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