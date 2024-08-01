JIANGHU CHRONICLES EA Version Launch Updates

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0.7.1.3版本（更新于2024/08/02）

·修复争夺神兵回门派卡死

·修复武学同盟回门派卡死

·修复关外建设模式格子超出屏幕外

·修复手柄设置界面切换到系统无高亮

·修复救援同盟卡死

·第一次遇到奇遇弟子通告

·第一次门派弟子结婚通告

·初始弟子潜力增强（需重开档）

·三流AI门派弟子强度降低（需重开档）

·主线任务新增提升能力或潜力的任务奖励

·加强能提升能力和潜力的丹药效果

·修复按ESC游戏暂停韧性会正常回复满值

·初始掌门资质增强，并且修复生育资质过低（需重开档）

0.7.1.2版本（更新于2024/08/01）

·增加不限帧率设置

·增加可调整伤害数字大小选项

·修复比武大会卡死bug

·修复创建游戏刷新天赋bug

·修复阵法导致的卡死

·修复进入血海深仇卡死bug

·修复奇遇和剧情其他NPC路过导致卡死

·闭关室打坐数值优化

·桃花谷河流无限溺水修复

·九阳觉冷却时间调整

·部分外事说明优化

·奇遇弟子兵器优化

·修复嗜血咒和无上神功的描述错误

·修复配方“奇珍汤药”的效果描述错误

·修复月清湖剿匪资源任务无法交纳任务物品

·部分错别字修改