【2024.07.30】1.0b版本更新说明

本次更新优化并更新了游戏内大量机制与数值，以下是详细更新日志：

V12.10

1.调整装备位置；修改MNKR_TMEquipSlotExMZ.js插件，饰品装备类型ID由插件中设置参数；

2.调整弱化算法，让弱化的收益和强化等效；弱化下降倍率的数值是与强化上升倍率收益相等效的数值，即如果设置为25，则在实际战斗中的效果相当于己方强化25%，对方实际下降的属性并非25%。实际属性降低比率为(弱化次数弱化倍率/(100+弱化次数弱化倍率))%；

3.新增等级相关的HP、MP消耗指令；修改NUUN_SkillCostEX.js插件；

4.让逃跑（被隐藏）的单位也显示在战斗中整队的列表中；修改NUUN_SceneFormation.js插件；

5.让增加最大TP的指令可以叠加；修改Keke_TpCustom.js插件；

6.增加改变合成表的插件指令，可以用来调整合成表或者刷新合成表；修改FlyCat_Synthetic.js插件；

7.增加基于回合数可被破的魔法盾，并让先应用减伤再应用魔法盾；让各种魔法盾都支持计算公式；因都调用了Game_Action.prototype.executeHpDamage导致状态效果先后顺序有问题,故将Homo_ImproveCore.js插件的相关内容转移到NUUN_ManaShield.js插件；

8.新增还原所有强化过的装备的插件指令；修改JB_Equip.js插件

9.修改设定敌人属性可以支持变量相关，并新增刷新敌人属性的插件指令；修改FlyCat_ActorMaxLevel.js插件；

10.全新的光环系统机制；修改FlyCat_HaloSkill.js插件；

11.让清除状态和光环的功能也能在道具上应用，修改清除光环的功能，应用新光环系统的指令；修改FlyCat_RemoveBuff.js插件；

12.让速度条不会因为速度过快而读取过快，新增咲夜的世界时间停止效果，并让连续动作期间所有人不会前进一小步；修改Homo_ImproveCore.js插件；

13.新增被时停期间受到的物理和魔法伤害减少67%，且各种伤害和恢复会累积，到时停结束后结算；修改Homo_ImproveCore.js插件；

14.让恢复效果不对TP自动回复生效，对TP自动回复生效的是TP补充率；并让TP自动回复变为百分比恢复；修改Homo_ImproveCore.js插件；

15.增加多种动态调整技能连续次数的方法；修改Homo_ImproveCore.js插件；

16.完善清除状态时不清除无念无想和能量沐浴还有八意健身操；修改Homo_ImproveCore.js插件；

17.新增调整物品列表的功能及插件指令；修改Homo_ImproveCore.js插件；

18.修改闪避公式

19.修改护甲减伤公式

20.修改最大属性上限

21.修改清除强化、弱化时清除的是强化层数，不是直接清除某个强化属性；修改FlyCat_RemoveBuff.js插件；

22.优化强化机制和属性；修改JB_Equip.js插件；

23.魔法反射的概率变为不可叠加，并调整了各个相关装备的概率值；

24.新增恐惧（精神）状态，并完善了逃跑、召回、整队；并让逃跑了的角色在整队时背景也为红色；

25.调整了一夜茸的效果为扣血而不是造成伤害，造成伤害会被界限突破限制；

26.优化并加强了部分挑战boss的技能；

27.敌人在不同难度有不同强度的通用技能；

28.丰富和完善各个等级的装备；

29.调整所有技能的伤害和消耗；

30.调整装备强化消耗的水晶数量；

31.调整优昙仙花和国士无双为单体效果；

32.调整强化上限为4重；

33.调整难度光环有效果但不显示在光环列；

34.调整水果机在困难难度会被拉黑，疯狂难度会无法打开菜单；

35.修若干bug；

36.修改了法界偷钱的机制；

37.加强了魅魔和天子战；

38.进一步完善boss仓库；

39.修改正邪初战和早良亲王为可胜利的，并对机制作了相应调整。

V13.01

1.调整御阿礼御魂的技能；

2.小伞新增被动；

V13.02

1.修复从A版转移到B版的档强化装备有可能会丢失的bug；

2.修复回合结束后状态回合数显示有概率不更新的bug；

3.修复第一章广寒宫监狱就出现纯狐的bug；

V13.03

1.优化装备详情窗口的命中系数和闪避系数的显示；

2.优化换装备界面和商店界面护甲值显示；

3.优化状态界面的各项显示；

4.天子被动「天人的飞翔」增加”增加50%护甲值“的效果;

5.敌人重生时先清掉自身负面状态再回血；

6.调整技能物品数值bug若干；

7.新增村好剑在小伞那无限强化；

8.调整章节序号；

9.调整香霖盲盒的内容并提前香霖盲盒的获取时间；

10.第十三章末坏结局新增个百鬼夜行车轮战；

11.敌人变身后更新血条名字；

12.稗田家音乐机实装部分音乐（战斗部分）；

13.十三章新增月光剧情；

14.实装成就系统；

V14.00

1.完成最终冴月麟支线；