版本更新内容公告【2024-7-30】

版本更新内容：

新增功能：

1.优化窗口模式，切换窗口后不再暂停游戏进程，游玩简单模式的玩家能够愉快地挂机玩耍啦~

2.新增了多周目跳过战斗功能，在通关一周目主线后，就可以解锁该功能了。（此次更新前，已通关玩家需要再通过一次终章即可。）

3.新增了文本回看功能，可以在对话过程中查看一些错过的重要对话了。

4.新增了招式面板快速切换功能，能够直接按对应数字键进行招式升级面板的切换。

5.新增跳过结局，不需要再等待结局内容播放完毕了。

关卡优化：

1.提前了首领怪物的出场时间，以保证能够更加快速地完成战斗了。

2.增加了主线任务的金钱奖励，现在可以更快速地获取好感度啦~

3.游戏难度调整，略微增加了关卡后期怪物的整体强度。

4.修复了部分招式与内功描述与实际效果不符的问题。

BUG修复

1.修复了丹药使用完时可能出现黑屏的问题。

2.修复了部分玩家【宗师】成就无法正确触发的问题。

3.修复了名望超出极限值导致结局触发异常的问题。

其他

1.增加了商店出售物品的种类及描述，现在商店能够买到更高级的装备与丹药了。

2.优化了一部分界面的美术素材。

3.优化了部分招式的美术特效。

4.修改了根骨属性的错误描述。