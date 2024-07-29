V 0.9.2.5 猩红鬼语 & 传送之镜

更新时间：7.30日早上8点

新增功能

猩红鬼语

为了方便附身者阵营在夜晚更好地沟通并且不暴露自己的身份，我们引入了全新的鬼说话功能。

现在猩红之夜过程中，女鬼可以使用距离语音。且声音会进行恶魔化特殊处理无法辨别是谁。

附身者频道不再默认在晚上打开。附身者频道按键改为R，报警按键改为E。

传送之镜

我们注意到学校地图由于大厅的视野比较开阔，附身者相对弱势，因此在学校地图中新增了两组传送之镜，每组两面镜子可以互相传送。希望能给附身者提供更丰富的策略选择。

使用方式为直接走进镜子；

通过镜子可以看见对面的场景；

人类传送时有3.5秒明显后摇，并且失去30点理智值。鬼修女传送无后摇；

白天和晚上都可以使用传送之镜。

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新增角色：RASH悲喜

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游戏主播 | 374.1万订阅者：表面是个卑微的低价游戏陪玩，其实是一个游戏技术高超的花花公子。常年在游戏里泡各种女老板，喜欢软饭硬吃，调教女老板成为自己的女仆。家中还有一个有钱貌美的老婆，给他买豪车别墅，纵容其玩乐。由于因爱生恨追杀他的女老板太多，常年穿着玩偶服隐藏真面目。

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平衡性

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会掉落道具的纸人追击持续时间大幅缩短；

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BUG修复

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