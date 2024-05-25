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江湖路 Playtest update for 25 May 2024

0.2.0.2版本更新内容：

Share · View all patches · Build 14493725 · Last edited 25 May 2024 – 15:09:19 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.2.0.2版本更新内容：

【新增功能】

  1. 新增了暗器武学与暗器武器，现已开放给玩家选取修习和使用。
  2. 现在【难度选择】界面已被单独拆分便于选择。
  3. 新增了部分UI特效。
  4. 新增了主界面头像旁的背包，任务，武学，地图快捷按键。
  5. 新增了境界任务未完成时的显示提示。
  6. 新增了战斗场景内，NPC增加了不同颜色光圈以及血条颜色区分敌我。
  7. 新增了战斗场景内的连击数显示。
  8. 新增了弓箭类飞行道具的格挡效果。
  9. 新增了“技能最大生效次数”与“技能对每人最大生效次数”的功能。

【优化】
1.重制游戏内孩童Avatar的形象。
2.优化了NPC的秘籍显示逻辑。
3.替换了游戏logo，确认了游戏名称。
4.优化了被动技能的悬浮窗tip显示。
5.更新了【新手引导-连招】视频的视频源。
6.微调了设置界面的部分设置与显示。
7.优化了物品悬浮窗的显示。
8.优化了【深林】战斗地图的内部景致形象，玩家不会再被前景树木所遮挡视线。
9.优化了战斗寻敌的AI逻辑：（当前玩家使用远程武学时，若具有上阵的同伴，则敌方会优先选取上阵同伴作为目标。）
10.优化了部分武学招式的特效。
11. 完善了部分战斗AI中的连招部分代码。
12. 修改了原有的解锁经脉设计，当前经脉系统不再具有迷雾和解锁迷雾相关按钮。
13. 弓箭技能重新调整，让一些技能更容易连击，
14. 拳法通用技能5去掉，修改为霸体突进技能，解决短手问题。
15. 调整了大部分攻击和被攻击的位移，让连击更容易。

【BUG修正】

  1. 修复了部分情况下角色影子的层级显示错误的问题。
  2. 修复了部分情况下敌我角色尸体影子的层级显示错误的问题。
  3. 修复了部分情况下会导致出现闪避错误的问题。
  4. 修复了弓箭武学的转向错误的问题。
  5. 修复了弓箭武学的陷阱失效的问题。
  6. 修复了敌方战斗AI收招时的错误转身的问题。
  7. 修复了角色倒地后，部分状态未清除的问题。
  8. 修复了部分飞行道具层级显示错误的问题。
  9. 修复了【格挡】状态下所受第一击的特效错误的问题。
  10. 修复了弓箭武学连续攻击后，偶发的闪避失效的问题。
  11. 修复了【捕兽夹】类技能致敌死亡时可能出现的不能进入结算流程的问题。
  12. 修复了《暴雨梨花刀》释放技能时错误计算调息时间的问题。
  13. 修复了使用绳镖武器的敌人会持续防御动作的问题。

Changed files in this update

Depot 2661841
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