0.2.0.2版本更新内容：

【新增功能】

新增了暗器武学与暗器武器，现已开放给玩家选取修习和使用。 现在【难度选择】界面已被单独拆分便于选择。 新增了部分UI特效。 新增了主界面头像旁的背包，任务，武学，地图快捷按键。 新增了境界任务未完成时的显示提示。 新增了战斗场景内，NPC增加了不同颜色光圈以及血条颜色区分敌我。 新增了战斗场景内的连击数显示。 新增了弓箭类飞行道具的格挡效果。 新增了“技能最大生效次数”与“技能对每人最大生效次数”的功能。

【优化】

1.重制游戏内孩童Avatar的形象。

2.优化了NPC的秘籍显示逻辑。

3.替换了游戏logo，确认了游戏名称。

4.优化了被动技能的悬浮窗tip显示。

5.更新了【新手引导-连招】视频的视频源。

6.微调了设置界面的部分设置与显示。

7.优化了物品悬浮窗的显示。

8.优化了【深林】战斗地图的内部景致形象，玩家不会再被前景树木所遮挡视线。

9.优化了战斗寻敌的AI逻辑：（当前玩家使用远程武学时，若具有上阵的同伴，则敌方会优先选取上阵同伴作为目标。）

10.优化了部分武学招式的特效。

11. 完善了部分战斗AI中的连招部分代码。

12. 修改了原有的解锁经脉设计，当前经脉系统不再具有迷雾和解锁迷雾相关按钮。

13. 弓箭技能重新调整，让一些技能更容易连击，

14. 拳法通用技能5去掉，修改为霸体突进技能，解决短手问题。

15. 调整了大部分攻击和被攻击的位移，让连击更容易。

【BUG修正】