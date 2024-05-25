0.2.0.2版本更新内容：
【新增功能】
- 新增了暗器武学与暗器武器，现已开放给玩家选取修习和使用。
- 现在【难度选择】界面已被单独拆分便于选择。
- 新增了部分UI特效。
- 新增了主界面头像旁的背包，任务，武学，地图快捷按键。
- 新增了境界任务未完成时的显示提示。
- 新增了战斗场景内，NPC增加了不同颜色光圈以及血条颜色区分敌我。
- 新增了战斗场景内的连击数显示。
- 新增了弓箭类飞行道具的格挡效果。
- 新增了“技能最大生效次数”与“技能对每人最大生效次数”的功能。
【优化】
1.重制游戏内孩童Avatar的形象。
2.优化了NPC的秘籍显示逻辑。
3.替换了游戏logo，确认了游戏名称。
4.优化了被动技能的悬浮窗tip显示。
5.更新了【新手引导-连招】视频的视频源。
6.微调了设置界面的部分设置与显示。
7.优化了物品悬浮窗的显示。
8.优化了【深林】战斗地图的内部景致形象，玩家不会再被前景树木所遮挡视线。
9.优化了战斗寻敌的AI逻辑：（当前玩家使用远程武学时，若具有上阵的同伴，则敌方会优先选取上阵同伴作为目标。）
10.优化了部分武学招式的特效。
11. 完善了部分战斗AI中的连招部分代码。
12. 修改了原有的解锁经脉设计，当前经脉系统不再具有迷雾和解锁迷雾相关按钮。
13. 弓箭技能重新调整，让一些技能更容易连击，
14. 拳法通用技能5去掉，修改为霸体突进技能，解决短手问题。
15. 调整了大部分攻击和被攻击的位移，让连击更容易。
【BUG修正】
- 修复了部分情况下角色影子的层级显示错误的问题。
- 修复了部分情况下敌我角色尸体影子的层级显示错误的问题。
- 修复了部分情况下会导致出现闪避错误的问题。
- 修复了弓箭武学的转向错误的问题。
- 修复了弓箭武学的陷阱失效的问题。
- 修复了敌方战斗AI收招时的错误转身的问题。
- 修复了角色倒地后，部分状态未清除的问题。
- 修复了部分飞行道具层级显示错误的问题。
- 修复了【格挡】状态下所受第一击的特效错误的问题。
- 修复了弓箭武学连续攻击后，偶发的闪避失效的问题。
- 修复了【捕兽夹】类技能致敌死亡时可能出现的不能进入结算流程的问题。
- 修复了《暴雨梨花刀》释放技能时错误计算调息时间的问题。
- 修复了使用绳镖武器的敌人会持续防御动作的问题。
Changed files in this update