下一站江湖Ⅱ首部资料片预告暨第十四更“优化二”

各位大侠：

再次感谢大家的耐心等待，我们将于这两天发布正式版第十四次更新、也是游戏优化开始以来的第二个版本！（相关更新内容在此贴后半段）

（由于优化、资料片的内容制作速度比修改BUG慢了很多，因此我们也从上周开始适当降低了更新频率、希望大家谅解；也请大家放心，我们将按照既定计划、用足够多的版本和资料片认认真真填充完这个武侠世界。这次，我们也给大家带来了“下一站江湖Ⅱ”上线后第一部大型免费玩法资料片“江湖霸图”的部分内容预告，我们将用接近一个月、五个阶段为大家更新完所有内容！）

“江湖霸图”简介：江湖霸图为“下一站江湖Ⅱ”除身份线外又一大核心玩法。在江湖Ⅱ的无缝大世界中，玩家除开可以用不同的初始身份去探索大世界、感受每条身份线的独有江湖之路外；还能加入不同门派、以门派经营模拟争霸的方式体验游戏，甚至不少身份线的部分结局路线也需深入参与对应门派玩法才能达成！

1.游戏上线时，已放出绝大多数门派、江湖身份的初始架构体系！后续将以资料片（免费）的形式，逐步更新各大门派和与其对应的江湖身份的RPG及经营细节玩法。

2.首部资料片“江湖霸图:开宗立派”将开放流云镖局（兵道-中流）、砚溪山庄（儒-上宗）、重天门（魔教-末流）、太初剑宗（道-上宗）、嵩室山（释-上宗）等五大门派的相关RPG玩法、总舵建设经营、相关江湖身份的进阶玩法等！

3.后续，将在后续身份线或者门派线的资料片中补充完“江湖霸图（二期）：总舵经营完备后，扩大规模和产业，开启分舵和经营其他产业（占矿山、种田地、开设青楼酒肆等产业）” “江湖霸图（三期）：合纵连横多人混战阶段”

4.后续，将在其他玩法资料片中以内容的形式陆续开放剩余几十个宗门与相关江湖身份的细节玩法！

【（部分）“江湖霸图:开宗立派”资料片第一弹“预热及优化”：2024年5月28日】

1.5.28号我们将开启首部资料片“江湖霸图”更新的第一弹“预热及优化准备”，并开启为期7天的庆祝活动！游戏本体尊享8.8折！

2.兑现给购买了“江湖如梦DLC”的玩家福利升级承诺：（由于制作工期，九剑及七伤的升级特效将在后续几弹资料片更新里放出）

a)免费升级DLC江湖如梦：两件全新时装、坐骑、跟随特效“侠云英杰”

b)免费升级DLC江湖如梦:全新功法特效降龙，此功法受大侠们喜爱又同样是情怀武学，所以为了让此招式更有威力，所以我们将新增一招：惊龙，希望大侠们喜欢！（特效需要装备激活）

当然，后续购买DLC的大侠们同样可以获得升级前后所有的内容。

3.开放二周目第四难度（需至少通关一次困难难度方可解锁）

4.下面的内容会分几期，在“江湖霸图”资料片发布周期内全部完成

4.1收集了上线以来外网各位大侠关于数值特别是五行（阴阳刚柔毒）词条数值的大量反馈，我们经过反复的设计琢磨，将对五行词条数值玩法进行优化，在保证成长体验更符合江湖味道的同时、防止过度溢出数值带来的不好体验：

4.1.1心法升级养成更具有江湖味、武侠风：只有心法才能提供阴阳刚柔毒的百分比数值加成，旨在更加契合该武学的偏向。比如金刚不坏体将大量增加刚属性、九阳神功以阳为主刚为辅、寒冰真气影响阴及毒

4.1.1.1越高级的心法洗炼，影响的五行词条越好

4.1.1.2洗练总五行的加成不超过30%

4.1.1.3不同的心法和武学招式升级方向将有偏向（之前为随机）：比如寒冰升级只能为阴、五毒神功升级固定是“毒“，不会再出现寒冰真气属性为阳等破坏武学代入感的情况。

4.1.1.4改动不同心法和武学招式升级方式（之前为用扶山丹直接随机偏向、随机数值）：

a)可以通过固定的天才地宝解锁对应五行属性：比如寒冰真气第一重需要百年雪莲解锁，解锁后数值为固定阴属性20

b)不同等级的心法和武学解锁条件都不一致，数值也会有差异：比如绿色的铁砂掌解锁需要一条小蜈蚣即可，得到毒属性5；而金色蛤蟆功解锁需要千年蜈蚣，解锁后得到毒属性100

c)同一种心法或者武学的不同阶段解锁条件不一致，数值也会有差异：比如寒冰神功第一阶段仅需百年天山雪莲，解锁后获得阴属性20；而最终阶段需要天下难寻（可能就一朵）千年天山雪莲，解锁后获得阴属性100.甚至，唯一的一朵千年雪莲给寒冰神功用了，其余类似需求的比如紫色秘籍天霜拳可能就无法解锁最终阶段（可以通过身份职业药师的升级，研究出替代品）！

4.1.2经脉/武学/武器的词条不再提供百分比五行属性加成，转换成固定数值加成

4.1.3新增各区域行脚商，便于购买经脉和武学材料

4.1.4修改淮临珠的获取途径，使获取对应阶级的淮临珠的难度更加合理

4.1.5削弱吹天卷和淮临珠固定五行词条数值，略微增加后期对于五行属性获取的难度

4.1.6极难难度下淮临珠开放更强力的词条，提升属性比之前提升10%~20%

4.2未来将持续优化地图标识，标明具体区域，如燕国-枰栌-千奇坊。

5.下面内容会持续优化

a)调整道具描述，提供道具指引

b)调整其余描述，指引更明确

【（部分）“江湖霸图:开宗立派”资料片第二弹“镖行魔现”：2024年6月6日】

1.开放流云镖局门派剧情养成

2.开放重天门门派剧情养成

3.开放江湖霸图总舵建设

3.1招募门人：江湖中有形形色色的NPC，不同的NPC有自己独特的特质，或是遇到意气相投之辈，成为掌门之后都可以将其招募为自己的门人。

3.2门派内设有副宗主，护法，长老，堂主之位，不同职位需求的门人能力值不同，能够对门派有不同程度的增益。

3.3门派内有贤堂，礼堂，财堂，坊堂，藏宝阁，大殿等建筑，每个建筑都会有自己不同的对应功能，并会根据江湖霸图DLC更新逐步发放。

3.4坊堂（宗门内的内务堂，能够派遣弟子打造武器，制造丹药，同时门人的天赋不同能够影响到打造的成果，或许有锻造大师能够打出至强的武器。）

3.5藏宝阁（门派有稀世藏宝阁，能够从此收购天下间天地至宝，也可以用自己的材料投入宗门换取宗门发展，根据藏宝阁的等级不同能够换取不同的材料）

3.6门派商店（身为门派掌门，能够任意支配门派商店的道具，当发展宗门，使宗门繁荣值足够高，门派商店会固定刷新稀有道具）

4.降龙功法新增招式：惊龙

5.大家吐槽AI立绘已久，我们将分批次放出优化过后的部分立绘（半人工、半AI）！如果可行，我们将逐步替换完所有NPC立绘！

5.1 6月6日第一批优化npc立绘23个

5.2 6月28日第二批优化npc立绘35个

5.3 7月10日第三批优化npc立绘66个

5.4 7月28日第四批优化npc立绘56个（如果OK，我们将在今年内做完所有角色立绘优化）

【（部分）“江湖霸图:开宗立派”资料片第三弹“儒门领袖”：2024年6月14日】

1.江湖霸图新增一个可经营门派-研溪山庄,并新增太初剑宗门派剧情养成

2.为了丰富大侠们的体验，让江湖更有特色；我们以不同地区做区分给普通NPC添加技能，不同的区域NPC擅长的技能也各不相同，使江湖的NPC人物更丰满：比如龙蛇寨的普通山匪都会使用一手流畅的龙蛇刀法，当然，其上的精英、头目、BOSS我们还会添加大量的特色机制与技能体验！（目前游戏中NPC角色非常多，我们会从这期开始逐步优化完成）

3.优化境界展示，更直观体现NPC强弱的辨识度

4.添加一批普通NPC技能

5.成就系统一键领取

6.增加传送点位

7.赠送物品可以批量了

8.新增征集玩家奇遇假消息的万事通

【（部分）“江湖霸图:开宗立派”资料片第四弹“太初之乱”：2024年6月21日】

1.江湖霸图新增一个可经营门派-太初剑宗,并新增太初剑宗门派剧情养成。

2.新增太初剑宗系列功法

3.新增剑系顶级武学-九剑技能

4.江湖如梦dlc补偿更新九剑特效（特效需要装备激活）

5.新增征集玩家奇遇谋得菲贰

【（部分）“江湖霸图:开宗立派”资料片第五弹“巍巍嵩山”：2024年6月28日】

1.江湖霸图新增一个可经营门派-嵩室山,并新增嵩室山门派剧情养成。

2.新增嵩室山功法

3.江湖如梦dlc补偿更新七伤特效（特效需要装备激活）

4.优化技能前摇后摇衔接

5.第三级大轻功功能（第二期）

6.背包体系优化

7.物品筛选

8.等级筛选

9.新增征集玩家奇遇认真的一拳

【持续更新优化】

物品方面的问题最近也收到很多大侠的优化建议，我们计划针对这部分做产出和体验优化，并且会持续跟进优化，为大侠们提供一个良好的基础体验。

1.优化各城池售卖材料的商人，增加材料的售卖数量，使获取打造的材料更加容易

2.额外增加了材料的产出，并且固定了部分材料产出

3.根据各区域境界拥有各区域特色产出，难度高的地区会有更好的固定产出物品

4.门派商人增加各种武学和经脉提升材料，使各个门派的产出更有差异化，更丰富

5.道具添加更详细的指引，例如某山贼营地掉落会掉落黄铜

6.增加密集采集点，例如西北部地区拥有昆吾石采集点，方便获取大量某一材料

7.优化修改技能前后摇，能够更流畅的战斗。

8.武器只能装备攻击词条，防具只能装备防御词条，配置只能装功能词条。

9.优化背包界面，打造界面，商店界面。

【本次更新时间】

Steam、蒸汽平台版本预计将于5月25日1:00更新

（感谢各位大侠的理解，我们会尽量提前完成更新）

【本次更新内容】

1.手柄适配（第一期）：非常抱歉迟到许久的适配，后续我们会根据大侠们的体验反馈持续优化

2.新增了两项轻功，逍遥游和神行百变，获取线索-绝影楼！

3.由于大侠反馈商店可购买的锻材数量较少，特意增加产出途径

4.修改了经典模式操作下进入战斗状态时，镜头拉伸问题。

5.优化了京谕珠的获取提示

6.修复了不夜京捕快不提供不夜京外门腰牌

7.优化了菩提奇缘奇遇的指引：解决各位大侠误会是BUG的问题

8.优化了月兰相关主线文本不正确的问题

9.修复了存档读档门派会退出的异常BUG

10.修复了装满泥土的小药瓶可以无限拾取的异常。

11.修复了494.332弃剑在天上的问题。

12.修复了七星棋局棋子无法正确摆放的位置。

13.修复了千正初在墙里无法交互的问题。

14.修复了部分秘法秘书效果异常的问题。

15.修复了成就中门派商店购买次数未计数的问题。

16.修复了大地图车夫图标造成的坐标消失的问题。

17.修改了不学无术支线找不到高枫芸对话的问题

18.修改了妙手回春主线任务白霜茗位置和任务地点对不上的问题

19.修改了经典模式操作下进入战斗状态时，镜头拉伸问题

20.修改了旺德福小二售卖的物品价格不正确的问题。

21.修改了-219,566NPC位置不正确的问题

22.修改了1572,1034NPC位置不正确的问题

23.修改了903,908NPC位置不正确的问题

24.修改了1479,468NPC位置不正确的问题

25.修改了1479,468NPC位置不正确的问题

26.修改了912,1169宝箱位置不正确的问题

27.修改了731,1636宝箱位置不正确的问题

28.修改了1632,1694宝箱位置不正确的问题

29.修改了778,780采集物位置不正确的问题

30.修改了738,1452采集物位置不正确的问题

【攻略查询、BUG及优化提交】

白天都在跑版本，群里或者外网很多消息可能看不到

1.各位大侠可以前往《下一站江湖Ⅱ》官网，点击右上角提交优化建议和BUG，同时也可以查询反馈进度:

下一站江湖Ⅱ官网：http://jh.inmotiongame.com/（很多需要攻略交流的大侠也可以点击这里，右上角进入官方攻略交流专区）

2.也可以直接进入BUG及优化进度表直接查询：

http://jh.inmotiongame.com

（我们所有BUG的修复顺序是按照大侠们提交给我们的相同BUG条数多少来排序的，因为人手有限，还望大家见谅!但一定会清理完）

BUG修复进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

优化更新进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

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