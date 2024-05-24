5月24日小型更新公告

【问题修复】

一、 修复各个界面关闭按钮缺失，无法正常关闭或者返回的问题

二、 修复查看他人武器信息的神淬显示错误问题

三、 修复仓库解锁异常问题

四、 修复【降魔魁僧·戒澈】法宝新增技能【金身法相】的攻击速度异常的问题

五、 修复灵士技能初始会有冷却的问题

六、 修复游戏画质切换无效的问题

七、 因战斗逻辑调整导致的无法长期采集的问题