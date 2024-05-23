《筮灵》5月23日1.0.3版本更新说明

我们今天为《筮灵》进行了一次更新，更新后的版本号将变为1.0.3，本次更新内容如下：

全局调整

1.存档上限调整至51个，第51号存档为自动存档的档位，并在存档、读档页面附上了相应提示。

2.修复自动存档功能的一些bug，现在可以在章节过场时存档。

3.增加了更多自动存档点，同时每个章节的开头（不含转场）将会自动存档。注意：自动存档将会覆盖上一个自动存档，若手动存档至51号存档也会覆盖此存档。

第一章楼道玩法

1.现在楼道玩法上下楼将不需要重新读取场景，而是立即切换（进出房间仍需重载场景）。

2.修复楼道玩法进入死亡时，死亡CG不显示的问题。

3.修复楼道玩法死亡后并返回检查点时，上下楼会同时出现上楼以及下楼音效的问题。

4.其他方面调整。

第一章公交玩法

1.调整安全行动次数为6次，并且模糊化安全行动次数标识，将其分为【安全】、【中等】、【危险】、【需要返回公交】四个等级。

2.修复无法触发公交黑影挣脱的问题。

3.调整黑影挣脱玩法难度，使得玩家更容易挣脱。

4.提高低安全行动次数下，黑影挣脱玩法出现的概率。

5.修复幻觉事件出现后，画面仍残留有杂色效果的问题。

6.现在拿到线索【绿色雕像】之后，玩家在公交车内将无需凑齐人数即可抵达下一个站点，并且可以连续跳跃站点。

7.优化公交开动时的动画淡入淡出效果，使其更加流畅。

8.车内人数观察事件现在只在选择【出发】后触发，而不会在上车时触发。

9.其他方面调整。

第二章询问玩法

1.现在对之前已经成功询问/回答的村民们再次询问/回答时，其正确选项将会拥有闪烁提示效果。

第四章

1.修复张母舞台特写图片过于模糊的问题。