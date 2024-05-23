【0.11.7版本】更新公告

本次更新的内容如下：

优化：牛市选择炒股，股灾来临的时候强行扣20%金钱改成扣10%

优化：人物贾万能初始销售增加到60，需要重新建档才生效

优化：任务【站队】的文字提示

优化：创业中事务【一键反对】、【一键同意】只消耗3点行动力

优化：项目管理界面，因为点击导致顺序紊乱

优化：困难模式允许存档、读档。不再限制只有一个存档

优化：陈子澄领证的朋友圈评论

优化：优化卡牌【铁石心肠】精力和压力为9

优化：剧情啊翼可以提升好感度上限10，可以获得五星卡牌

优化：金融项目投标去除对品牌的要求

优化：暂时隐去楼上邻居吵闹剧情，避免独栋别墅出现逻辑不合

优化：副业写作和主播如果一回合不做会掉粉，日志会进行提示

优化：管理项目点击后再回到面板有金黄色显示位置，方便查找

修复：没有挑战了，还显示感叹号

修复：财源滚滚成就失败

修复：成功的逻辑判断，避免部分剧情无法出现

修复：旅游卡牌，湖南景点错误问题

修复：修复三叔剧情丢失问题

修复：4年9月催婚目标无法完成

修复：项目验收失败员工还在忙碌bug

修复：成为项目经理管理与不管理绩效不同的问题

修复：五星卡牌【装模作样】、【忙里偷闲】绩效只+1的问题

修复：1年11月租房教程与工作压力满了，导致的界面异常

修复：陈子澄父亲大寿剧情中断问题

修复：王志美性别错误，能力错误的问题，需要重开新挡

修复：女儿性别为男的错误，需要重开新挡

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