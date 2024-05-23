V0.5.16552

重要说明

1.可以于"五皇城"参加拍卖会了！

2.可以使用云存档功能了！

BUG修复

1.进一步修复了部分词条在人物信息面板不显示的问题

2.修复了互动"一别两宽"的对话错误

3.修复了练气期突破 特质点"脑空"属性数值错误，炁上限+400 改为 +80

4.火系坐骑文本描述修复

5.修复了商店名 与 城市内对应按钮名不同的问题

6.修复了装备词条"每层中毒额外增加中毒伤害"的数值显示异常

7.修复了<遁地术>灵法组的"吐纳"研技点："下一次出元攻击，回纳{X}%"，效果无效的BUG

8.修复了<遁地术>灵法组的"吐纳"研技点："下一次出元攻击，{X}%额外伤害"，效果无效的BUG

9.修复了<斗转睢刃诀>神通，第14-36重效果未提升的BUG

10.修复了<疴蚀血涌诀>神通，效果未随重级提升而提升的BUG

11.修复了<疴蚀焚心诀>神通，效果未随重级提升而提升的BUG

功能优化

1.秘境关闭时会播放通知（右上角），关闭后将无法再通过酒馆探查到此秘境

2.新增了灵力条达到极时的额外特效

3.优化了道韵界面的勾选项关闭界面时未缓存的问题

4.部分灵法研技点效果或消耗调整

<气杀>灵法组的"三气"研技点： "额外释放2；-{X}%基础伤害，-{X}%范围"，效果数值调整

<川洪>灵法组的"聚气"研技点 改为"迅洪"：{X}%攻速

<灵晶诀>灵法组的"晶炁"研技点："携带：灵晶轰爆命中人物时，回炁{X}%"，效果数值调整

<引祭>灵法组的"久祭"研技点，改为："云祭的灵役每秒损失精血减半"，且消耗点数改为3

<引祭>灵法组的"役风"研技点，改为："云祭的灵役x35%攻速"，且消耗点数改为2

<熔丸汇>灵法组的"焰爆"研技点："命中时轰爆，轰爆增伤{X}%, 灼烧概率增加{X}%" ，效果数值调整

<炎泉真诀>灵法组的"涌泉：燃"研技点，改为："释放炎泉时，若自身范围内有燃烧敌人，持续时间增加1秒"

<藤龙真诀>灵法组的"至毒"研技点，改为："+{X}%额外触发1次中毒伤害"，且消耗点数改为1

5.部分神通的数值调整

<续生诀>神通，效果调整为"[弹射]灵法可弹射至人物或灵役，并疗愈{X}，回炁{X}"

<尘印纳蜂诀>神通，效果调整为"受到自己的蜂灵攻击时，回复自身灵印数量x{X}% 纳元上限的元值"

更新规划

1.经过了首周每日至少一更的"洗礼"，组内大部分成员都身心俱疲，故而本周更新频率有所下降。请大家谅解~

2.为了能够 长期的、可持续的、稳定的进行更新，我们决定将在每周四，以每周一更的频率进行更新

3.虽然更新频率降低了，但是每次更新的内容也会变多！

4.下周四的更新中，将会新增"键盘移动"的角色控制模式！