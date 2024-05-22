关于《职场浮生记》近期开发内容的公告

各位玩家，大家好！

感谢各位对我们游戏的支持，自上线以来，我们收到许多大家的建议及反馈，也非常抱歉游戏还有不少未曾测试出的BUG和存在体验问题的地方。目前我们也在加班加点地修复更多可能出现的问题，尽可能改善游戏体验。

在这里我要代表我们的开发团队向各位致以最诚挚的歉意，在历经多年的等待后，或许有人已经从学生步入职场，或许有人已经踏上了职场的巅峰，但姗姗来迟的《职场浮生记》却无法完美地满足各位的期望。在这些年里因为申请版号的原因，游戏未能及时完成上线工作。在资金的压力下，为了能生存我们想尽了一切办法，包括在去年版号完全没有音信的情况下把大部分精力投入到了《造化仙缘》的开发工作中，因此导致《职场浮生记》的后期内容和优化工作有所耽搁。所以我们也不敢厚颜直接发布正式版本，加上很多内容经过反复修改和测试，我们已经很难判断它的体验是否有问题，最后与发行商议后决定还是提前开始EA。在昨天发布后，大家的反馈也让我们发现到游戏中后期体验存在有诸多的不足，我们已经在努力进行游戏体验优化。在大家的帮助下，我们有信心把《职场浮生记》打磨完善。

以下是基于大家反馈所进行的调整，将会在近期（预计一周内）逐步更新上线：

增加【故事回溯】功能

目前我们连夜加班制作出了能够回溯剧情的【故事回溯】系统，此功能设计的目的是临时缓解剧情进入剧情杀（Bad end）的问题。【故事回溯】系统使用说明：

未来我们会用其他方案来去掉绝大部分剧情杀。

由于时间有限，我们还未来得及充分测试，若在游玩过程中遭遇任何的问题都可以向我们反馈。

（由于该功能需要在玩家通过关键节点后进行记录，因此无法对玩家当前的存档生效。）



“快速通过”功能强化

有许多玩家反馈游戏中的小游戏反复体验有些乏味，使用“快速通过”也经常会失败导致行动点浪费。其实在设计“快速通过”功能的初衷是希望能让玩家通过提高幸运点来提升影响相应的概率，不过目前看来大家反响并不好。所以我们会先直接提升小游戏“快速通过”的成功率，并且在后续的二周目奖励中增加直接跳过小游戏的功能。

此外，我们也会给达达培训机构的小游戏增加【快速通过】功能。

新增快速存档读档功能

我们将增加快速存档读档的功能，让玩家能够更加方便快捷地使用快捷键进行存读档的操作。

人物卡牌优化

后续将会新增更多的人物卡牌，并补全主要角色的人物卡牌。人物的好感上限将会提升至90点。

同时我们还修改了好感度上限的获得逻辑，只要触发相关NPC剧情，即可提升人物的好感度上限，以方便玩家获取人物卡牌。

在确保短期的优化更新工作之外，我们也在持续关注游戏中的剧情体验，以及多周目游玩的游戏体验，不过这部分的工作基本都需要耗费数周的时间，因此我们将其列为中期的更新目标内容：

游戏后期剧情杀体验优化

我们看到有许多玩家反馈在游戏中后期因派系斗争等各种原因导致游戏突然进入剧情杀（Bad end），导致游戏强制结束，为此给各位带去不好的游戏体验我们深感抱歉。我们会重新调整这部分剧情结局，让玩家能够以不同的方式游玩到最后。

多周目奖励机制

多周目奖励是我们最初就有规划的，但目前因为部分功能和数值还存在问题，暂时未能完成。

我们会在近期制作此功能，目前考虑在每次通关时让玩家获得一些能够增强人物属性的卡牌，让你在下一个周目中能够直接踏入人生成功组，直接赢在起跑线上。目前在考虑的是增加行动力、压力上限、能力上限、人物初始属性、初始金钱等奖励以及直接跳过小游戏功能等。

剧情内容优化

我们在持续收集各位玩家的反馈建议，并会逐步优化游戏过程中一些令人不适的剧情文本，让玩家在剧情过程中增加更多的选择内容，以避免各种替代玩家做出决策的情况。如陈子澄分手的剧情中，玩家将能够有更多的选择以避免直接触发分手剧情。

新增可攻略女角色

目前我们已经在制作可攻略的女主秦知非的相关故事线，在她的故事线中将会有更多甜甜的爱情。

在后续我们还将考虑增加更多可供攻略的角色，将基于各位玩家的反馈来规划设计

以上内容已经在着手制作中将会在近期陆续更新上线，若各位对于游戏玩法内容有任何的想法建议，也可以提交给我们，在完成当前的内容优化工作后，我们会基于各位的反馈确定游戏后续的内容开发方向，并制定更加细致的开发规划。

https://store.steampowered.com/news/app/1360810/view/4191240933880938942

最后再次感谢大家对《职场浮生记》的支持和期望！我们仍关注并处理游戏中出现的各种问题，若您在游戏过程中遇到任何问题，欢迎加入我们的官方QQ群（1026452402）向我们反馈问题，或者向我发邮件： 1038814443@qq.com 。最后再次感谢您对我们的支持。

《职场浮生记》团队