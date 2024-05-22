2024年5月22日例行维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2024年5月22日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

活动

1、5.22-6.4“六一快乐排行榜”活动开启，全区第一名将额外获得仙侠录尊享订制权，领奖时间6.5-6.11；

2、5.22-5.28十方镇姜乐儿限时出售夏日透心凉锦盒；

3、5.22-5.28“雪糕刺客突来袭”活动开启，神秘商人货架调整，宝珠购买指定礼包可获取时效坐骑；

4、5.22-5.28“寻仙护符惊天动”半价开启；

5、5.22-5.28“团购”活动规则整体调整，跟团奖励大幅度提升，团购币将根据团购商品实际价格增加；

6、5.22-5.28“充值回馈”活动奖励调整；

优化项

1、仙府战规则优化：进攻有家族占领的领地时，进攻方会获得特殊状态（对敌方圣柱伤害提升30%），此状态对仙府战场的载具同样有效；

2、仙府战的战斗节奏优化：降低仙府圣柱的血量、仙府战场内的圣龙处新增对圣柱伤害提升的状态

宝珠购买的状态：对圣柱造成伤害提升30%

仙珠购买的状态：对圣柱造成伤害提升70%

元宝购买的状态：对圣柱造成伤害提升100%

三种状态可叠加，叠加后对圣柱造成的伤害可提升200%，此状态对仙府战场内人和载具均有效；

3、仙器装备的祝福等级上限提升至90级；

4、仙童装备、玄兽装备可镶嵌仙宝石；

bug修复

1、修复了龙珠活动无材料上交时候无提示的问题；

2、修复了黑白巧克力使用上限重叠的问题；

3、修复了龙珠活动NPC模型错误的问题。