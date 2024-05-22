游戏更新-20240522

更新内容：

1.在你宝物多的时候，商人可能会收购更多宝物，最多3件。

2.拾取或购买高级宝物而替换掉一般宝物时，会获得与其售价一致的铜钱。（强化宝物事件不计入此规则。）

3.新公用宝物【棋盘】。拾取卡牌没有合适的时候，可以换成少量铜钱。

4.姜维新卡牌2张【起爆】、【借势】。

5.调整卡牌【杜门】。在手牌时每回合结束时恢复法力。

6.宝物【鱼鬣衣】回归，在敌人回合打出攻击牌时可以获得护甲。

7.首领关不再会遭遇埋伏。

8.切磋事件移除了【刺伤】

9.瘟疫村庄事件修改，奖励统一设为随机宝物。

10.郎中事件，药材降价，姜维可以选择获得法力。

11.新增事件悬崖村，可以交换卡牌。

12.新增难度词条，酒上限-1。

13.UI显示卡组卡牌数量。

14.修复一些伤害预警的错误。

15.修复幻境事件与卡组中干扰牌交互的错误。

16.修正卡牌两手准备。

17.弩兵增加先手被动。

18.羽扇行动增加存活判断。