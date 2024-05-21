《筮灵》5月21日1.0.2版本更新说明

我们今天为《筮灵》进行了一次更新，更新后的版本号将变为1.0.2。本次主要更新内容如下：

1.进一步优化内存占用、减少加载时间

2.修复部分演出bug、优化部分演出效果，降低部分情景下的显卡性能消耗

3.调整了楼道玩法内部分事件的触发地点

4.其他Bug修复

接下来，我们将继续对游戏内存占用问题、玩法问题及其他大家关心的问题进行优化，以求带给大家更良好的游玩体验。

如若并未收到更新，则可以重启Steam以获取更新。