規則：

調整吸收效果(存留、滅絕、岩駱駝的岩石外殼)的規則：

原規則為每個吸收效果有不同的吸收率，若存在多個吸收效果則會依比例分配ˋ。例如兩個100%吸收的效果同時存在同一個磚塊上，則會變為兩個50%吸收的效果。

新規則為吸收效果的吸收率固定為100%。而不同的吸收效果則存在吸收上限，最多僅能吸收相當於吸收上限的傷害。若磚塊上同時存在多個吸收效果，則所有吸收效果都會同時吸收該傷害(每個吸收效果接為100%)，消耗吸收量，但傷害減低的部分僅以吸收量最高的為主。目前存留、滅絕的吸收上限為無限大，而岩石外殼則依照難度而定。

舉例來說，對磚塊造成10點傷害，若磚塊上同時存在滅絕與存留，則原效果會變為存留與滅絕各吸收5點傷害，而新效果則為存留與滅絕各吸收10點傷害，這會讓存留與滅絕同時存在時收益更高。

符文：

時空逆位加上屬性增加的效果，並相應的改變符文顏色。

加入特化符文快槍手。

雜項：

由於效果不好，移除特殊磚塊的圖示在會破壞反射線時會變紅色的特性。

調整破壞和破片的魔法彈提示。

修正灼灼籠蛛的灼熱撕咬的說明。

調整蔓延侵蝕擊中時的觸發特效，使其跟貫穿類的特效做出明顯區隔。

稍微調亮複製符文的顏色。

修復：

修復擊碎的碎片有時會穿越敵人的問題。

嘗試解決魔物生命條偶而不會在準備階段就由綠轉紅的問題。