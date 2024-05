-Fixed an issue where the windows could turn pink on the Series 50000 trains."

-Added departure indicators for the Series 50000 trains at Daidoji Station and Hamasoen Station on the down line."

-Added a 'WASD Movement Priority (Conductor)' option to the input device settings

Original text (Japanese)

一部修正アップデート

・50000形で窓がピンク色になることがある不具合を修正しました。

・大道寺駅下り、浜園駅下りに50000形用出発時機表示器を追加しました。

・操作設定に「WASD移動優先(車掌)」の項目を追加しました。