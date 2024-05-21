CRITICAL FAILURE ____PATCH UPDATE----- OPTIMIZED

THINGS WE HAVE REMOVED FOR BETTER PERFORMANCE
SKY LIGHT
DECAL ACTORS
PARTICL EEFFECTS
POST PROCESS VOLUMES
REFLECTIONS
MOVING LIGHTS
DAY CYCLE
COST HEAVY SETTINGS
ADDED NANITE TO MOST STATIC MESHES
ADDED NEW INTRO VIDEO
-NEW VIDEO IS SHORT AND TO THE POINT
-OLD VIDEO TO LONG AND UN SKIPPABLE
REMOVED OBJECTS FROM THE GAME THAT HAD SERVED NO PURPOSE IN ORDER TO IMPROVE THE OVERALL PERFORMANCE OF THE GAME
WE ARE SORRY FOR HOW LONG THIS UPDATE HAS TAKEN BUT WE HOPE YOU TAKE YOUR TIME TO LET US KNOW IF YOU FIND ANYTHING THAT MIGHT BE AN ISSUE, WE WILL BE ON IT AS SOON AS WE ARE AWARE OF THE ISSUE.
THANK YOU FANS AND HATERS...
WE HOPE THE PERFORMANCE UPDATE HAS BEEN MORE THAN ENOUGH FOR YOU TO ENJOY A NICE GAME OF "CRITICAL FAILURE".
SINYSTER SOULUTIONS STUDIOS LLC
Changed files in this update