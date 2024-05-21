3.06更新
1.等级上限调整至150，还是通过无幻城提升（已经超过150的等级回到150，经验保留）
2.打通无环城50层以上不再提升等级（根据游戏进度会提高等级上限），50层以上还是可以挑战
3.无幻城击败BOSS有概率掉落整个的专属武器，掉落同样的专属武器时会转化为100个古币
4.无幻城击败怪物后有概率触发奇遇事件，事件效果如下：
获得限时神器
全员全部恢复
敌方受到的法术伤害增加
敌方受到的物理伤害增加
我方受到的物理伤害减少
我方受到的法术伤害减少
我方怒气生成率提高
我方武技发动率提高
5.完善刘备、张飞、黄月英、董白、孙坚、张角专属武器效果
6.削弱洛阳北时空洞怪物属性
7.白虎山增加山猪出现概率，提高肉爆率
8.提高60本橙装爆率
9.提高5阶书大残页，小残页爆率
10.新增红魂夏侯惇、夏侯渊。无幻城魂魄商人处兑换也可以橙色升级
11.神器商店新增只能购买一件的鞋子
三国真龙传 update for 21 May 2024
3.06更新内容
3.06更新
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update