3.06更新

1.等级上限调整至150，还是通过无幻城提升（已经超过150的等级回到150，经验保留）

2.打通无环城50层以上不再提升等级（根据游戏进度会提高等级上限），50层以上还是可以挑战

3.无幻城击败BOSS有概率掉落整个的专属武器，掉落同样的专属武器时会转化为100个古币

4.无幻城击败怪物后有概率触发奇遇事件，事件效果如下：

获得限时神器

全员全部恢复

敌方受到的法术伤害增加

敌方受到的物理伤害增加

我方受到的物理伤害减少

我方受到的法术伤害减少

我方怒气生成率提高

我方武技发动率提高

5.完善刘备、张飞、黄月英、董白、孙坚、张角专属武器效果

6.削弱洛阳北时空洞怪物属性

7.白虎山增加山猪出现概率，提高肉爆率

8.提高60本橙装爆率

9.提高5阶书大残页，小残页爆率

10.新增红魂夏侯惇、夏侯渊。无幻城魂魄商人处兑换也可以橙色升级

11.神器商店新增只能购买一件的鞋子