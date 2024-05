Share · View all patches · Build 14428915 · Last edited 20 May 2024 – 16:33:10 UTC by Wendy

comet / 流星 - romance/horror visual novel now available in Simplified Chinese.

Thanks to Hannah Lu and Michael Stein of Warlocs for their hard work.

A queer romance\horror visual novel about being locked into a path, and having ___ words hidden from You. Find Your way to discover what's missing and reach Your ____ End.

《____流星》简体中文版现已上线!

感谢Warlocs的Hannah Lu、Michael Stein为本游戏的本地化做出的努力。

这是一部集浪漫和恐怖元素于一身的酷儿主题视觉小说,描述了一个外界压力下被迫做出选择的故事,里面包含很多被隐去的文字。进入游戏,探索那些隐藏在屏幕之下的文字,解锁结局。