《职场浮生记》EA（抢先体验）版现已上线

各位玩家，大家好！

今天我们非常荣幸地宣布《职场浮生记》EA（抢先体验）版现已正式发售，首发期间还可享受8.8折优惠，若各位在体验过《职场浮生记：入职》后觉得游戏还不错的话，不妨购买游戏本体进行游玩。祝各位都能够职场之中升职加薪走上人生的巅峰。

尽管游戏是以EA（抢先体验）的方式发售，但实际上游戏包含了完整十年的剧情流程，各位已经能够在游戏中体验到从职场菜鸟到踏上人生巅峰的过程。不知各位会在游戏中书写出怎样精彩的故事。

而借着本次抢先体验的机会，我们也有了更多的时间，能够更好地去打磨游戏体验。在过去的几年时间里，有许多玩家持续不断地为我们提供着各种反馈建议，我们也希望能够通过不断地努力来回应大家的期待。同时也希望大家能够继续为我们提出更多的意见和建议，让我们共同携手，打造出更加出色的游戏体验。

最后，让我们再次表达最真挚的感谢。感谢你们的信任，感谢你们的等待，更感谢你们愿意与我们一起踏上这段奇妙的旅程。我们相信，《职场浮生记》将会带给各位一段难忘的体验。

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若您在游戏的过程中遇到任何的疑问，或对游戏的体验想要提出更多的意见和建议，欢迎加入下方的官方玩家QQ群，联系群内管理员向我们反馈。

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