Official Version Released!!

刃以恋慕、花以复仇，她、还是她们？谜底在塔的顶端、月的那头……

亲爱的玩家：

感谢您的耐心等待，也欢迎新朋友！

经过627天的抢先体验，富家千金与头牌花魁的恋爱复仇剧《彷徨之街》终于在今天推出了v1.0大结局版本。

商品与折扣

即日起到5月27日，购买游戏享受-17%off折扣，包含37首原创歌曲的Soundtrack以及和本体的捆绑包也已经上架，欢迎选购。

https://store.steampowered.com/bundle/41685/

https://store.steampowered.com/app/2909920/_The_Street_of_Adrift_Soundtrack/

https://store.steampowered.com/app/1672670/_The_Street_of_Adrift/

更新公告

■v1.0版更新内容

主线更新：补完主要剧情线0-19章剧情以及不同的周目、结局和隐藏内容；

额外章节：中推出角色“渡边柚”、“德川琉璃子”、“佩拉丁·德雷克”的SideStory；

鉴赏模式：增加角色图鉴，补完插画和影片鉴赏内容。

■【重要】关于存档的通知！

因为周目数值等原因，v1.0版本不再支持旧存档，使用旧存档可能导致严重错误。

因此，我们建议进度尚少的用户重新开启游戏。

同时，我们为进度靠后的玩家准备了中途存档，以便您可以从不同的剧情节点开始游戏。

如有需要，请选择【中途存档】解压后的1个或多个文件复制到以下文件夹：C:\Users[电脑名称]\AppData\LocalLow\Caramel-Mocha Studio\TSOA_FE\NaninovelData\Saves

中途存档下载：

【官方载点】【GoogleDrive载点】

存档文件列表：

GameSave010.nson：第九章存档

GameSave016.nson：14章存档（和谐）

GameSave017.nson：14章存档（带血腥）

※如果没有找到终端路径，请自行建立文件夹；或者启动一下游戏就会自动建立。替换后的存档分别在10号位，16号位，17号位，新存档将覆盖原有存档。

答谢活动

为了感谢您的耐心等待和长久以来的支持，我们准备了派送、回馈与抽奖活动，期待您的喜欢——



■ 数字特典派送（常驻）

我们把游戏的“画廊-故事插图”里一共179张全高清大图整理了出来并在特设页面向购买用户提供下载，方便您收藏参考，回味故事精彩段落。

领取地址：https://www.lspsp.me/gift/tsoa



■ 消费金额返还

我们将通过LSP乐透抽出50位幸运用户，加倍返还您在Steam上购买《彷徨之街》系列应用（本体以及OST）的消费金额。

参加地址：https://www.lspsp.me/lottery



■ 微博转发抽奖

我们将在转发官方宣传微博的用户中抽出【520现金红包1】、【绝版初回周边-游戏内同款九霄金币1】、【游戏本体+OST的Steam激活码*3】。

参加地址：https://weibo.com/u/5877446372

感谢您对彷徨之街的支持，祝游戏愉快！