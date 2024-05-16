V0.5.16550

重要说明

1.部分神通的灵力保留调整，若有装配下列神通，可能需要重新进行神通搭配，以避免灵力保留超过100%

<永霜融生诀>改为 按 百分比进行灵力保留

<灵蕴生晶诀>改为 按 百分比进行灵力保留

<八重焰狱诀>改为 按 百分比进行灵力保留

<万毒集>改为 按 固定值进行灵力保留

意见征集

1.我们决定将每个宗门的 宗主/峰主 替换为独立立绘的预设NPC，欢迎 对人物设定和立绘形象有想法的小伙伴，向我们提出宝贵的意见！

2.填写问卷即可提交自己的意见！https://wj.qq.com/s2/14651599/b280/

BUG修复

1.修复了<灵印诀>的研技点“法印”，增加伤害效果 对人物生效的BUG，现在只对灵印生效了

2.修复了"百年印灵土" 和 "千年印灵土"的专属词条"人物可附着印记数量增加"随境界品质成长的BUG

3.修复了部分词条在人物信息界面不显示的问题

功能优化

1.优化了炼器和送礼界面的性能消耗，以避免内存泄漏的问题

2.主菜单界面里，也可以查看更新公告了

数值优化

1.大部分的装备词条的数值，会随着装备的境界品质改动

+举例： +[X]%全抗的词条属性 原本为 2.4%(t1)~10%(t5) 改为 炼气境 凡品 1.1%(t1)~2.4%(t5)，元婴境 玄品 7.3%(t1)~16%(t5)

具体包括，以下词条的数值调整：

通用词条：+[X]%全抗、灵役+[X]%攻速、x[X]%暴率、x[X]%暴伤、+[X]%金伤、+[X]%吸血

金系词条：对流血敌人x[X]%暴击、+[X]%流血、x[X]%流血时间、x[X]%流血伤害、飞剑x[X]%伤害

金系词条：飞剑+[X]%流血率、x[X]%云猎效果、+[X]%金抗、+[X]%金相抗性

金系词条：杀伐灵法释放时，[X]%凝聚1柄飞剑、飞剑x[X]%攻速、流血伤害间隔-[X]秒

金系词条：-1重创触发层数，x-[X]%重创伤害、x[X]%暴率，x-[X]%暴伤

金系词条：猎云时击杀敌人，[X]%猎云1

金系词条：每层猎云额外提供x[X]%精血上限、飞剑触发的重创x[X]%最终伤害、飞剑+[X]%吸血

金系词条：x[X]%最终伤害，流血几率固定为0、x[X]%灵法直接伤害，其他伤害固定为1

金系词条：[范围]灵法x[X]%范围、x[X]%攻速、x[X]%攻击、飞剑+[X]%基础暴率

水系词条：+[X]%水伤、[弹射]灵法+1弹射次数、+[X]%冰缓、x[X]%冰缓时间

水系词条：灵晶x[X]%伤害、灵晶+[X]%冰缓、灵役+[X]%冰缓、+[X]%快速聚气

水系词条：携带上水法时，1点炁可承担伤害x[X]%、+[X]%水抗、+[X]%水相抗性

水系词条：对冰冻敌人的x[X]%剔骨效果、炁高于50%时，x[X]%水伤

水系词条：[弹射]灵法弹射时，[X]%使当前聚气时间最长的灵法-1秒聚气时间

水系词条：[弹射]灵法不再弹射，每有一次弹射次数，x[X]%最终伤害（唯一）

水系词条：携带上水法并引导时，炁额外承担[X]%受到的伤害

水系词条：x[X]%炁上限，x-[X]%精血上限、[X]%的灵愈转换为灵运、[X]%的凝血转换为凝炁

水系词条：灵晶受击时有[X]%概率不衰弱（仍旧触发受击效果)、灵晶x[X]%剔骨和终结效果

木系词条：灵役继承人物[X]%的冰缓概率、灵役继承人物[X]%的炁上限作为精血上限

木系词条：灵役x[X]%伤害、灵役x[X]%攻速，x[X]%快速聚气

木系词条：蜂灵x[X]%移速，x[X]%繁衍速度、蜂灵x[X]%伤害

木系词条：+[X]%中毒、+[X]%木抗、+[X]%木相抗性、蜂灵x[X]%伤害

木系词条：中毒的敌人造成的伤害x-[X]%、灵役对中毒的敌人x[X]%伤害

木系词条：对[X]层中毒以下的敌人添加中毒时，直接添加至[X]层

木系词条：蜂灵额外继承人物[X]%的攻击、x[X]%缠绕与禁锢时间

木系词条：蜂灵+[X]%缠绕、无法再拥有灵役，人物和蜂灵x[X]%伤害

木系词条：灵役暴击时，[X]%吸血、灵法直接伤害固定为1，灵役x[X]%伤害

木系词条：缠绕和禁锢不再有减速效果，缠绕额外-[X]%木抗，禁锢额外-[X]%木抗

火系词条：x[X]%火伤、x[X]%灼烧伤害，x[X]%燃烧伤害

火系词条：x[X]%灼烧和燃烧持续时间、燃烧x[X]%范围

火系词条：对4米内敌人x[X]%火伤、对8米内敌人x[X]%火伤

火系词条：[近战]灵法释放时，[X]%凝聚一个炽影

火系词条：炽影x[X]%伤害、炽影x[X]%持续时间、x[X]%浴火炎壁上限、+[X]%浴火持续时间

火系词条：+[X]%火抗、+[X]%火相抗性

火系词条：对4米范围内的敌人+[X]%灼烧、对8米范围外的敌人+[X]%灼烧

火系词条：炎丸+[X]%吸血、不再触发燃烧，+[X]灼烧上限，灼烧在叠加时刷新持续时间

火系词条：有两层以上的浴火时，[X]%的伤害由其他浴火层数承担

火系词条：炽影在释放一个灵法后消散，炽影x[X]%基础伤害、赤炎剑影消散时，壮炎[X]

火系词条：灼烧伤害随层数增大，每一层灼烧x[X]%最终伤害

火系词条：每有一个炽影，人物x[X]%火伤、赤炎剑影x[X]%伤害

土系词条：x[X]%土伤、+[X]纳元上限、x[X]%纳元速率、x[X]%出元回纳、灵印x[X]%伤害

土系词条：灵印+[X]%腐蚀、人物和灵役+[X]%腐蚀、腐蚀x[X]%持续时间、+[X]%腐蚀概率

土系词条：+[X]%土抗、+[X]%土相抗性、灵印+[X]秒持续时间、+[X]纳元池，x-[X]%纳元上限

土系词条：出元攻击[X]%吸血

土系词条：敌人每有重创、燃烧、沉疴中的一种异常，x[X]%受到的额外流血、中毒、燃烧伤害

2.大量神通的数值优化