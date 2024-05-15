《后汉稽异录》E1.00大型更新

本次除了日常修修补补以外，更新了「大字号易读版」，确实以前那个「全字库正楷体」很抽象……但没办法，为了某位不愿意透露姓名的钟先生，本体还是延续正楷，「大字号易读版」则暂时选择了「霞鹜文楷」，大体跑了一遍感觉效果还是可以的。先在简化字版开个测试，进入方法如图，请选择「大字号易读版（测试）」。



效果大致如下图所示：





默认是全屏，可能会有兼容性问题，然而我解决不了。

术语解说更新了两幅函数图，应该会让伤害类型和独立减伤的效果直观一些。





英语版和日文版下个版本预计先发个到第一章的测试版，毕竟本地化50w字能死人的。顺便一提，有人建议用ChatGPT翻译，我试了，ChatGPT把「李曼成」翻译成 "Li Man City"，「毌丘甸」翻译成 "Mu Qiu Jian"，主角翻译成 "Liao Hua, styled Arnold"，可发一笑。我感觉不如有道翻译（ 。 ）

————2024/05/15—————

【版本号】E1.00

*V→E，Early Access也。

【平衡】增加了五维过高（≥97）时继续提升相应属性所需消耗的技能点。

【平衡】调整了低难度下「阳平关之战」队友入队的条件。

【功能】优化了部分UI。

【功能】优化了部分音效。

【功能】优化了运行效率。

【功能】增加了「快速记录」功能。

相对的，普通存档个数被下调至80个。

【功能】增加了「大字号易读版」。

目前暂无繁中对应版本。

【功能】Steam客户端增加了简化字/繁体字流程文档。

【补完】更新了全屏键提示。

众所周知，没人会看【键位设置】和【术语解说】。

【补完】调整了「秭归救援战」部分事件的条件。

【补完】修改了姜维兵种为「掷矛兵」时通关「成都平叛战」的战利品。

【补完】补完了部分敌军的撤退台词。

【补完】补完了事典列传。

【补完】更新了字体文件。

【补完】更新了部分敌军的姓名/特性/数值/主/弱属性。

【补完】更新了部分术语解说的图像。

【补完】更新了部分兵种的战斗图像。

全兵种大致上都已更新独有战斗图，嘛，虽然有繁有简就是了。

【修正】调整了部分列传的次序。

【修正】修正了「心战」系军略未正确强化的错误。

【修正】修正了掷矛兵战斗动画配置的错误。

【修正】修正了象兵转职条件判断的错误。

【修正】修正了加点按钮判定区过小的错误。

【修正】修正了部分关卡战前可能长时间黑屏的错误。

【修正】修正了部分人物籍贯的错误。

臧霸，泰山华阴人→泰山华县人。

【修正】修正了部分敌主将进入战斗时无特效的错误。

【修正】修正了部分关卡战前未显示关卡名的错误。

【修正】修正了部分错字。

【修正】【本地化】修正了繁中版军粮/士兵不显示消耗隐藏数值的错误。

嗯，邮件轰炸SS官方还是有效果的。

【修正】【本地化】修正了繁体中文版部分文字未繁化的错误。

【修正】【本地化】修正了繁体中文版部分剧情错乱的错误。

【修正】【本地化】修正了繁体中文的部分字形。

【修正】【本地化】修正了繁体中文选项多余换行符的错误。

*换行符是SS更新自己修正的，当然可能有一点我给官方发过邮件的因素罢……

**呃，实测并没有更新。

【系统】系统脚本更新至1.293。