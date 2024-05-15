2024/05/15更新日誌-2

1.防止關鍵道具誤植倉庫遊戲將增設倉庫關鍵道具專用隱藏開關。

備註:世界牧場仍提供的是原本的儲藏箱未做任何變動，因此儲藏的農作物無法與其他

英雄角色做共享，不過調配出的藥劑屬於一般道具依然可以存放在倉庫做共享。

2.倉庫替換過後目前容量都沒有上限。

3.同系列附屬遊戲遠古大陸-經商世界預計於2024/7/1開放購買。

備註:遊戲內容的玩法類似工人物語(The Settlers)並且攻防戰的戰利品可以與此遊戲同步聯動數據，

除此之外經商世界遊戲的遭遇戰任務可以透過此遊戲來完成和聯動，兩者是屬於不同的玩法。

(有興趣的玩家可以至遠古大陸-經商世界的商店頁面關注或購買)