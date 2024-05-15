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Sinister Night 2 update for 15 May 2024

V 0.9.10 EA更新公告

Share · View all patches · Build 14367854 · Last edited 15 May 2024 – 08:33:07 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新时间
5月15日早上8点

特别鸣谢：Vanguard Sound
制作了游戏的新主题曲，以及猩红梦境时的背景音乐

新增功能

  • 新增黑名单功能，加入黑名单的玩家将无法进入自己开设的房间，且名字会显示为红字, 房间内/游戏结算/个人信息界面均可添加/解除黑名单
  • 新增玩家好评率统计，结算界面点赞点踩会影响，房间界面点击其他玩家可查看

功能优化

  • 略微降低了纸人的激活频率
  • 鬼新娘在钟馗中结界中现身时，不会被阻挡(不会被卡在中间)，直到离开钟馗时阻挡才生效
  • 增加了一些空气墙，防止乌鸦飞入

BUG修复

  • 修复某些情况下可能导致视角卡住无法操作的BUG
  • 修复鬼抬人可能会被地形卡住的BUG

更新异常数据问题

  • 5月15日服务器更新期间, 小部分玩家等级经验被重置, 添加游戏官方群, 联系管理员蓝兔, 修复等级数据
  • qq群: 812333229

开房组队提示

  • 由于游戏的性质及玩法, 游戏内每个人视角不同信息不同，游玩时冷静分析，全局思考，避免情绪化发言/争吵, 冷静分析才会有机会赢得胜利
  • 角色死亡后有投票权, 应避免立即退出游戏，后续我们将更新秒退率统计，对于未死亡投票/秒退游戏玩家给予一定的惩罚
  • 遇到辱骂他人，恶意破坏游戏环境的玩家，可以长按p关闭其语音，点踩降低其好评率, 拉黑禁止其后续加入你的房间
  • 举报外挂联系蓝兔

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 2761671
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