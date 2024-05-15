V 0.9.10 EA更新公告

更新时间

5月15日早上8点

特别鸣谢：Vanguard Sound

制作了游戏的新主题曲，以及猩红梦境时的背景音乐

新增功能

新增黑名单功能，加入黑名单的玩家将无法进入自己开设的房间，且名字会显示为红字, 房间内/游戏结算/个人信息界面均可添加/解除黑名单

新增玩家好评率统计，结算界面点赞点踩会影响，房间界面点击其他玩家可查看

功能优化

略微降低了纸人的激活频率

鬼新娘在钟馗中结界中现身时，不会被阻挡(不会被卡在中间)，直到离开钟馗时阻挡才生效

增加了一些空气墙，防止乌鸦飞入

BUG修复

修复某些情况下可能导致视角卡住无法操作的BUG

修复鬼抬人可能会被地形卡住的BUG

更新异常数据问题

5月15日服务器更新期间, 小部分玩家等级经验被重置, 添加游戏官方群, 联系管理员蓝兔, 修复等级数据

qq群: 812333229

开房组队提示