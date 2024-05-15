V 0.9.10 EA更新公告

更新时间
5月15日早上8点
特别鸣谢：Vanguard Sound
制作了游戏的新主题曲，以及猩红梦境时的背景音乐
新增功能
- 新增黑名单功能，加入黑名单的玩家将无法进入自己开设的房间，且名字会显示为红字, 房间内/游戏结算/个人信息界面均可添加/解除黑名单
- 新增玩家好评率统计，结算界面点赞点踩会影响，房间界面点击其他玩家可查看
功能优化
- 略微降低了纸人的激活频率
- 鬼新娘在钟馗中结界中现身时，不会被阻挡(不会被卡在中间)，直到离开钟馗时阻挡才生效
- 增加了一些空气墙，防止乌鸦飞入
BUG修复
- 修复某些情况下可能导致视角卡住无法操作的BUG
- 修复鬼抬人可能会被地形卡住的BUG
更新异常数据问题
- 5月15日服务器更新期间, 小部分玩家等级经验被重置, 添加游戏官方群, 联系管理员蓝兔, 修复等级数据
- qq群: 812333229
开房组队提示
- 由于游戏的性质及玩法, 游戏内每个人视角不同信息不同，游玩时冷静分析，全局思考，避免情绪化发言/争吵, 冷静分析才会有机会赢得胜利
- 角色死亡后有投票权, 应避免立即退出游戏，后续我们将更新秒退率统计，对于未死亡投票/秒退游戏玩家给予一定的惩罚
- 遇到辱骂他人，恶意破坏游戏环境的玩家，可以长按p关闭其语音，点踩降低其好评率, 拉黑禁止其后续加入你的房间
- 举报外挂联系蓝兔
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