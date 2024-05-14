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The Island update for 14 May 2024

Atualização

Share · View all patches · Build 14361110 · Last edited 14 May 2024 – 12:09:29 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

BALANCEAMENTO

  • AUMENTADO O GANHO DE EXPERIENCIA AO COLETAR CARNE DE ANIMAIS DE 100 PARA 240 COM FERRAMENTAS DE PEDRA E 200 PARA 480 COM FERRAMENTAS DE FERRO

  • AUMENTADO QUANTIDADE MAXIMA DO CARVÃO DE 40 PARA 200

CORREÇÕES

  • CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A MESA QUIMICA NAO FICAVA COM SOM

  • CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A FORJA PEQUENA NAO FICAVA COM SOM E ANIMAÇÃO

  • CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A FOGUEIRA PEQUENA NAO FICAVA COM SOM

  • CORRIGIDO LOCAIS DE DANO SOFRIDO DO CERVO

  • CORRIGIDO LOCAIS DE DANO SOFRIDO DO LOBO

  • CORRIGIDO ANEXAÇÃO DOS TELHADOS TRIANGULARES NAS PAREDES

  • CORRIGIDO PROBLEMA NA DESTRUIÇÃO DAS FUNDAÇÕES ERA DESTRUIDO PAREDES AO LADO

  • CORRIGIDO PROBLEMAS AS VEZES AO NASCER A CAMERA NÃO PODERIA SER ROTACIONADA

  • APRIMORADO A CONTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES TRIANGULARES EM TERRENOS IRREGULARES

  • APRIMORADO A CONTRUÇÃO DE ESCADAS ANEXADAS A FUNDAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES

  • CORRIGIDO PROBLEMA DE QUANTIDADE AO MOVER OU DIVIDIR ITEMS

NOVIDADES

  • ADICIONADO ICONE NO MAPA NO LOCAL DE MORTE DO JOGADOR

  • ADICIONADO OPÇÃO DE ABRIR O MAPA SEGURANDO M

  • ADICIONADO MARCAÇÕES AO DAR 2 CLIQUES SOBRE O MAPA

  • ADICIONADO OPÇÃO DE CONSTRUIR TOCHAS EM PAREDES COM JANELAS

  • ADICIONAR PARA MULTIPLICAR A QUANTIDADE DE EXPERIENCIA OBTIDA NA TELA DE PRODUÇÃO DE ACORDO COM A QUANTIDADE ESCOLHIDA

Changed files in this update

Depot 2788221
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