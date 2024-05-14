Atualização

BALANCEAMENTO
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AUMENTADO O GANHO DE EXPERIENCIA AO COLETAR CARNE DE ANIMAIS DE 100 PARA 240 COM FERRAMENTAS DE PEDRA E 200 PARA 480 COM FERRAMENTAS DE FERRO
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AUMENTADO QUANTIDADE MAXIMA DO CARVÃO DE 40 PARA 200
CORREÇÕES
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CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A MESA QUIMICA NAO FICAVA COM SOM
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CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A FORJA PEQUENA NAO FICAVA COM SOM E ANIMAÇÃO
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CORRIGIDO PROBLEMA QUE AO ENTRAR NO JOGO A FOGUEIRA PEQUENA NAO FICAVA COM SOM
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CORRIGIDO LOCAIS DE DANO SOFRIDO DO CERVO
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CORRIGIDO LOCAIS DE DANO SOFRIDO DO LOBO
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CORRIGIDO ANEXAÇÃO DOS TELHADOS TRIANGULARES NAS PAREDES
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CORRIGIDO PROBLEMA NA DESTRUIÇÃO DAS FUNDAÇÕES ERA DESTRUIDO PAREDES AO LADO
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CORRIGIDO PROBLEMAS AS VEZES AO NASCER A CAMERA NÃO PODERIA SER ROTACIONADA
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APRIMORADO A CONTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES TRIANGULARES EM TERRENOS IRREGULARES
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APRIMORADO A CONTRUÇÃO DE ESCADAS ANEXADAS A FUNDAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES
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CORRIGIDO PROBLEMA DE QUANTIDADE AO MOVER OU DIVIDIR ITEMS
NOVIDADES
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ADICIONADO ICONE NO MAPA NO LOCAL DE MORTE DO JOGADOR
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ADICIONADO OPÇÃO DE ABRIR O MAPA SEGURANDO M
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ADICIONADO MARCAÇÕES AO DAR 2 CLIQUES SOBRE O MAPA
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ADICIONADO OPÇÃO DE CONSTRUIR TOCHAS EM PAREDES COM JANELAS
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ADICIONAR PARA MULTIPLICAR A QUANTIDADE DE EXPERIENCIA OBTIDA NA TELA DE PRODUÇÃO DE ACORDO COM A QUANTIDADE ESCOLHIDA
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