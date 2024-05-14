V0.5.16404更新日志

重大BUG修复

修复了境界突破属性，会异常叠加的问题！

该问题在出现时，会导致每次战斗后玩家额外获取一次突破中的部分属性!越打越强，无限强力！

修正后，出现过问题的存档在战斗中可能会明显感觉变弱了！!（因为错误叠加的属性移除了）

其他BUG修复

1.修复了入侵守城战中，怪物等级错误的BUG（已触发的攻城僵持不生效）

2.修复了修习玩法中，神通灵力显示长小数的问题

3.修复了在内伤情况下切戳，切磋后无法疗伤的问题

4.修复了部分词条在玩家属性面板上不显示的问题（仍存在部队词条不显示的问题）

5.修复了部分词条未显示具体数值的问题

6.修复了金丹期突破玩法中，共鸣组合效果在读档后失效的问题

功能优化

1.优化了物品Tips的创建逻辑，防止内存泄漏

2.调整了污染地格战斗的刷怪模式与掉落，现在进入战斗后2秒即刷出精英，精英具备正常的掉落

3.锻造时，允许使用天材地宝了

4.切磋与袭击胜利后，玩家不会再受到伤害

5.为在卫青阳洞府、各小型城市进行切磋/袭击时，增加了新的战斗场景

6.现在提升 追求者/意中人 的好感度时，获得 增加好感度*1.3 的追求度（原为0.5）

7.偷窃互动中，是否被发现的判定文本调整（说明幸运是否足够）