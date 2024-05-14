游戏更新-20240514

更新内容：

1.新增通关标记。在图鉴中显示每张牌、每个宝物通过的最高记录。

2.现在战斗中意外死亡后可以重新进入战斗。需要在设置界面中勾选开启。

3.姜维的【运气】现在允许取消操作。

4.调整宝物【天禄像】，修改为只修改2张随机攻击牌。

5.调整召唤羽扇的4张牌，不再允许法力不足时打出。法力消耗降为1点。增加限用1~2次。

6.冻结现在会清除目标的闪避（包括自己的）。

7.姜维初始牌【冲击】改为默认可以打出造成1格伤害。如果有法力则增加1格伤害。

8.姜维召唤的羽扇多了新的动作特效。

9.优化了曹丕出现时的相关UI。

10.优化了多个文案，强化说明，修正错误。

11.死亡时不再触发战斗结束的宝物。

12.修正一个资源错误导致的闪烁。

13.修正鱼鬣衣与千手雕像+的交互bug。

14.优化了神仙笔有时不触发的bug。

15.修复了司马懿和燃烧导致的闪退bug。

16.修正数个其他报错。