5月14日 游戏第一章更新

•主线剧情推进

接下贤者泰戈的委托，见习冒险家托姆踏上了冷雾山的地界。修复结界的过程看似顺利，但冷雾村的危机真的只是结界破损么……

主线剧情第一章•迷雾小镇已全故事线完工更新！

•新增地图系统

还在为探险时迷路而烦恼么？这一次托姆随身携带了周边地区的地图，接到的委托和实时进度都会在上面标注！毕竟对于一个合格的冒险家来说，这点细节还是要注意的嘛～

增加了地图系统，现在可在菜单页面查看周边地区，玩家位置和可完成的主线/支线任务的位置！

•天赋系统更新

本次更新我们补全了所有角色的天赋类别/单个天赋的图标，并实装了全部角色（包含一位第一章出现的新角色）的天赋效果。

“在冒险的途中脚踏实地地变强吧！”

•角色机制调整

本次更新我们重做了【魔剑士-赛特•斯沃德】的附魔机制，现在【魔剑士-赛特•斯沃德】进行附魔时不消耗自身回合，拥有附魔状态时在普通攻击后会进行一段带有相应属性的追加攻击。本次更新后赛特的技能倍率有所提高。

“是新的力量啊……亲爱的，你看到了么？”

•普攻QTE调整

鉴于部分玩家对普通攻击的QTE追击机制观感不佳，我们在新版本中加入了追击QTE的开关。玩家可在选项页面自由选择开启/关闭追击QTE。该选项关闭时普通攻击的威力会略微上升。

“熟悉且擅长的战斗节奏是克敌制胜的先机！”

•众多bug修复

感谢小伙伴们及时反馈的各种bug（包括对话、剧情推进、任务推进、事件触发等方方面面），我们已经对大量bug进行了调整修复，希望各位在伴随托姆冒险的途中能有更好的体验。

“世界在逐渐变得完整……托姆小家伙，你也要慢慢成长起来啊……”