【重大更新】虫季代打功能，现已上线

各位虫友们，久等啦！
此前承诺的“虫季代打”更新正式上线啦。在第3、4、6、7、8虫季中，大家可以通过“虫季代打”功能来跳过整个虫季，直接获得功虫！游戏流程更加精简。
详细更新内容如下：
新增：
- 新增系统代打功能。第3、4、6、7、8虫季可以交给系统，系统会用中等玩家的水平来代打。
优化：
- 优化打草的数值。
- 提高了战斗中出现肢体残缺的几率。
- 屏蔽逆转统计中的回合数显示。
- 修改了部分文字说明。
在经历了原生模式、蟋蟀协会、功虫和异虫主题更新后，这次虫季代打更新是我们第5次大更新。感谢各位虫友的支持，你们的陪伴是我们前进最大的动力。
另外，我们参与了Steam无限重玩节。在5月14日~5月21日期间购买游戏，可享受15%的折扣。如果大家想将《沉默的蟋蟀》分享给亲朋好友，这将是个很好的机会。
最后祝虫友们玩的愉快！
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