【重大更新】虫季代打功能，现已上线

各位虫友们，久等啦！

此前承诺的“虫季代打”更新正式上线啦。在第3、4、6、7、8虫季中，大家可以通过“虫季代打”功能来跳过整个虫季，直接获得功虫！游戏流程更加精简。



详细更新内容如下：

新增：

新增系统代打功能。第3、4、6、7、8虫季可以交给系统，系统会用中等玩家的水平来代打。

优化：

优化打草的数值。

提高了战斗中出现肢体残缺的几率。

屏蔽逆转统计中的回合数显示。

修改了部分文字说明。

在经历了原生模式、蟋蟀协会、功虫和异虫主题更新后，这次虫季代打更新是我们第5次大更新。感谢各位虫友的支持，你们的陪伴是我们前进最大的动力。

另外，我们参与了Steam无限重玩节。在5月14日~5月21日期间购买游戏，可享受15%的折扣。如果大家想将《沉默的蟋蟀》分享给亲朋好友，这将是个很好的机会。



最后祝虫友们玩的愉快！

如果你有任何关于游戏的建议或者反馈，欢迎通过以下方式告诉我们：