《下一站江湖Ⅱ》正式版第十二次更新公告（补充公告）

《下一站江湖Ⅱ》将于5月11日更新客户端（各位大侠退出游戏重启更新即可），将修复一批重要BUG！

【关于手柄适配一期与马夫的大地图传送体系优化的延期更新通知：】

各位大侠，非常抱歉！这几天在测试手柄效果以及马夫地图传送的过程中发现了不少BUG，迄今为止尚未解决完！因此这两块优化将无法在本次更新中放出，只能推迟到下一次更新！

同时我们对一直期待着手柄适配的大侠们表示万分抱歉，这里我们先介绍一个临时解决方案：有不少大神玩家上传了自用的Steam自带的手柄适配方案，着急的大侠可以先试试！相关操作步骤请各位大侠移步本公告最后查阅！

解决完相关BUG后，我们会立即安排临时更新！敬请期待。

【本次更新时间】

Steam、蒸汽平台版本预计将于5月11日23:59更新

【本次更新内容】

1.解决了困扰我们长达三周，会导致诸多高端显卡玩了一段时间后卡成PPT的重要BUG！非常期待大家的最新体验，我们会继续坚持解决问题、进一步丰富游戏体验！

2.修改了捕快身份特技会使打听价格变为0的问题。

3.修改了武林趣闻无法提交的问题。

4.修改了无心地宫开门后无法获得白首太玄经的问题。

5.修改了神兵山庄地宫地形优化了掉落物卡在栏杆后的问题。

6.修改了书院无法晋升的问题。

7.修改了军队磕头会卡死的问题。

8.修改了焕然一新村长不能卡死的问题。

9.修改了传送到枰栌南有噪音的问题。

10.修改了完成结局后高枫芸还在跟随的问题。（老存档前往桃隐村东侧村庄1314,167位置即可解除跟随）

11.修改了大雪山危机无法完成任务的问题

12.修改了囡囡迷路奇遇完成后与囡囡交互又会再次跟随的问题。（完成过奇遇的老存档与囡囡交互后即可解除跟随）

13.修改了陈璞奇遇会无限触发的问题。

14.修改了养虎为患支线可能会无法完成的问题。

15.修改了京谕珠会无限发飞鸽导致卡死的问题。

16.修复了部分效果机制会影响五行偏向的触发的问题。

17.优化更新了部分武器模型

18.修改了1124.9,1120.39宝箱位置不正确的问题

19.修改了1954.7,1265.2 NPC位置不正确的问题

20.修改了622.3,1852.8 NPC位置不正确的问题

21.修改了974.4,487.3 npc位置不正确的问题

22.修改了969.7,521.9 npc位置不正确的问题

23.修改了965.3,501.8 npc位置不正确的问题

24.修改了527.93,293.85 NPC位置不正确的问题

25.修改了932.894,881.195 宝箱位置不正确的问题

26.修改了1144.14,647.74 宝箱位置不正确的问题

27.修改了375.67，1061.95宝箱位置不正确的问题

28.词条优化：部分稀有天赋词条添加唯一性，让搭配更加多样化，避免出现“最优解”垄断，养成也更有成就感！

【第一个大型免费资料片“江湖霸图”部分内容预告】

1.本期江湖霸图资料片将开放五大门派的完整RPG体系及总舵模拟经营玩法：重天门（魔-末流）、砚溪山庄（儒-上宗）、嵩室山（佛-上宗）、太初剑宗（道-上宗）、流云镖局（兵-中流）（最终，所有的身份、现有的门派、未来新势力都将按照江湖霸图模式丰富完整）

2.每个门派分为四个阶段：单独门派剧情RPG阶段、成为掌门后的总舵经营阶段、扩展分舵阶段（占矿山、种田地、经营各地的青楼酒肆等产业）、以及最后的合纵连横势力混战阶段；江湖霸图资料片将开放前两个阶段，后续两个阶段及更多的门派将在后续的每个资料片里逐步补充完整！

3.比如嵩室山：精修菩提拜入后，就将面临从扫地僧一路晋身真传、抉择三大院、最后当上住持名闻天下的一系列RPG体验，不同门派都不一样。

4.新增大量武学体系（同时配合产出优化，整个江湖的武学将更差异化、更具有江湖味道）：从江湖霸图资料片开始，每个完整的门派都会拥有从基础到高级的多套武学路线，彼此差异化！根据门派开放进度，逐次开放，后续资料片（哪怕不是门派向而是身份线向的）每次都会新增3-5个门派的完整化！

5.将开放总舵经营建设（更多的玩法将介入：招收弟子需要结缘或者投契、相关能力决定门派发展等）：随着江湖霸图资料片完整化的几大门派，都将拥有无缝大世界里的真实驻地；模拟经营，享尘世繁华！（其他门派将随后续资料片逐步优化更迭完成）

6.门派线与身份线暂时不交集！大家自由选择，想怎么玩就怎么玩！

7.开放轻功第三阶段：大家可以根据游墙术下一阶段的轻功表现来觉得是否需要优化它！

8.每个门派都有专属独立奇遇！后续还将大量填充相关支线和奇遇！

（我们这周将改完百分之90的当前BUG，但预计新资料片BUG不少，如果有成都本地愿意在月底参加测试的大侠可以联系我们官方邮箱客服邮箱3681313015@qq.com报名，万分感谢！我们会提供相应报酬及环境安排）

【5-6月更多优化内容前瞻】

1.我们将开启整个新手阶段的优化

2.我们正在重做高达5万件道具的开放世界产出方式，去掉百分之95以上的随机池！满足大家对大地图进一步探索与冒险的追求：比如XX道具，会有描述，据说在西南毒谷附近的野狼群里，有猎人曾看到过！

3.我们已安排专职UI策划与战斗策划、大幅度调整被大家诟病的交互体验，包括大家长期吐槽的视角变换等问题

4.我们已经开始着手优化大家吐槽的背包选择、地图传送、人物图标展示、道具说明指引等众多问题，争取在第一个资料片或者尽快更新给大家

5.我们将进一步新增大量武学功法，同时调整所有武学的对应产出！让武学的产出回到最有江湖味道的方式中去：比如张无忌式的奇遇、比如江湖霸图带来的门派差异化、比如藏在某些画卷时刻里需要对应身份解锁的奇功绝艺等等）

6.我们将减少经脉里武学洗练的随机玩法，增加固定词条的经脉图谱的产出：需要大家去收集不同的天才地宝、时辰绝地、武学经脉等来激活对应词条，而不是靠修改器或者SL大法，进一步增加开放世界乐趣。

7.我们将在后续的资料片中，连续补充完整玩法的门派（江湖霸图第一期是5个，门派包括前期的剧情RPG养成和成为掌门后的总舵建设、弟子招募。分坛扩张、经营贸易、多角色混战等，将分期增加）、更多的身份线（目前最近的是千金线、书生线）、以及每一期都带来的遍布大世界的诸多全新奇遇！我们希望，在最短的时间内，填充满整个大世界。

8.大家一直吐槽的游墙功和三段跳的问题我们准备等最新的第三层轻功放出来后大家体验后再决定如何优化，预计在六月，大家敬请期待！（因为游墙功、三段跳代表着空中借力次数，它们的下一代可以参考云龙九现、飞龙大九式这种！如果到时候大家觉得还是不行，我们一起看看如何优化的更好。目前大家的相关意见我们已经收录）

9.我们计划大规模减少游戏内的委托任务数量，超大幅度提升对应任务的奖励

10.还有更多的上百条确定优化已放入我们对外同步的优化建议进度表，大家监督！

【重要感谢】

今年内，此刻起：我们商店首页展示规划中的所有玩法DLC（比如江湖霸图、MOD编辑器）、身份线DLC（比如千金线、书生线）全部免费更新！（我们未来会做一些纯外观的恰饭DLC收费）

【攻略查询、BUG及优化提交】

白天都在跑版本，群里或者外网很多消息可能看不到

1.各位大侠可以前往《下一站江湖Ⅱ》官网，点击右上角提交优化建议和BUG，同时也可以查询反馈进度:

下一站江湖Ⅱ官网：http://jh.inmotiongame.com/（很多需要攻略交流的大侠也可以点击这里，右上角进入官方攻略交流专区）

2.也可以直接进入BUG及优化进度表直接查询：

http://jh.inmotiongame.com

（我们所有BUG的修复顺序是按照大侠们提交给我们的相同BUG条数多少来排序的，因为人手有限，还望大家见谅!但一定会清理完）

BUG修复进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/buglist

优化更新进度表：

http://jh.inmotiongame.com/portal/index/proposelist

【海外专区】

特别感谢海外大侠的支持，因此我们特地为海外玩家增开设了discord，欢迎各位海外玩家加入discord进行讨论、查询攻略，欢迎各位海外大侠提出宝贵意见和建议

https://discord.gg/hD8JJE2b8B

【重要补充】

1.支线百废待兴4 进入神兵山庄（已修复）：触发主角对话去神兵山庄，（老档）卡这里的玩家直接进去找到顾池渊（1110，615）也可以继续完成任务

2.委托任务中的NPC是会死亡的，接了委托久了不去做，NPC死亡会导致任务失败；建议接了委托任务的大侠尽快前去完成！

3.之前没有接取到身世之谜三任务的玩家在淮陵263,654可正常接取；

4.幻梦之影任务有部分场景有高度限制，建议玩家最好轻功学全以后再做这系列任务

5.有遇见视角及人物歪斜问题的大侠，关闭360等软件即可修复。

6.打造指引优化，只要有材料，鼠标挪上去可以直接看；没材料话，去打造界面在打造需求材料那里悬浮鼠标也可以看到

【邮件修改老档提醒】

1.我们已于之前的更新修复了不少BUG，其中部分修复只能对更新后的版本生效：比如无心地宫BUG等等！因此遇到对应BUG但又舍不得删档重新来过的大侠们可以联系我们客服邮箱3681313015@qq.com由我们手动帮你处理！请在邮件里详细描述所需修复的问题，提供云存档账号密码，如果能修复是否能覆盖云存档等

2.由于最近更新版本较多，请各位大侠一定确定云存档的版本与我们最新一致！比如发布最新版本后，大侠在更新后确定版本号与公告无误的情况下上传对应云存档！再邮件发送我们！

【steam手柄控制器模拟方法】

1.在电脑接入手柄的情况下，Steam客户端会自动识别手柄

2.点击手柄图标，进入手柄控制器设置,并启用Steam输入





3.点击社区布局，在社区布局中选择《动作模式下手柄适配方案》，并应用布局。







4.至此，便可使用手柄进行游戏。

5.再次对上传社区布局方案的各位大侠表示感谢。

6.手柄布局说明：

左摇杆移动，右摇杆控制视角/控制光标，按下右摇杆锁定敌人。

A跳跃 B闪避 X攻击/确认 Y交互。

LB心法 RB召唤马。长按RT呼出光标。

长按 LT 并按A B X Y 为施放技能1-4。

MAP键切出地图 菜单键切出菜单/返回。

十字键上切换快捷道具，下切换武器套路，左右快速使用道具。

长按X并推动右摇杆，可拖动技能和滑动界面。

白玉京工作室拜上