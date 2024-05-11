V0.5.16320更新日志

BUG修复

1.修复了同时携带灵法<万剑真诀>、<乾剑诀>时，<万剑真诀>无伤害的BUG

2.修复了读档后，不进一次商店，商店补货时间就不会变化的BUG

3.为避免一些卡死问题，现在需要关闭对话窗口、酒馆、丹阁或器阁的界面后才可以过回合（临时处理）

4.修复了商店批量购买的操作BUG

5.修复了委托任务一定情况下错误提交的BUG

6.修复了突破玩法成功后，经过一些特殊操作，可连续突破的BUG

7.修复了由于关系数据错误导致的过回合卡死问题

8.修复了部分战斗崩溃

9.修复了达到境界灵力极限后，仍可以使用灵晶，但无效的问题（现在无法使用了）

10.修复百金谷区域战斗场景的寻路错误

11.修复了妖族核心的技能特效可能残留的错误

功能优化

1.NPC抢夺时，会根据其境界抢夺对应价值的物品

2.NPC抢夺玩家已穿戴装备时，对话文本中会显示对应文本提示

3.已学习的书籍，在背包和商店中会显示角标“学”了；尝试使用时，会弹出通知“书籍已学习”

4.议事厅中，尚未开放的职级晋升现在显示为“尚未开放”

5.拜入宗门本部后，可以晋升长老了，需要9000威望

6.外门/内门执事的基础俸禄提升至1000灵石

7.秘境降临的见闻文本修改，现在说明为“即将降临”

8.筑基中期至后期，及后期至金丹初期的突破玩法中，汇聚丹清消耗的丹液会继续提供凝气加成

9.现在玩家善恶度再低也不会禁止使用商店了（待声名系统完善后再行修改）

10.为避免卡死，给赤炎剑影临时增加了上限数量（99）；待性能优化进行后再开放上限

11.神通<傲剑炎影诀>增加了0.3秒内置CD

12.将炼气突破玩法中，所有“灵力上限+14”的效果改为“遁速+1”（满灵力突破时，+灵力上限无效）

13.创角特质“体态轻盈”的遁速增加效果从+2提升至+5

14.结婴时，达到9品元婴进度后会显示“最高品质”