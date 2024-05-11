开放剑冢 大幅重做战斗数据

【新增】

1、开放剑冢挑战

剑冢共九层，每一层的敌人比上一层更强。战斗难度远超其他结局。

通关剑冢可获《金莲镇邪剑法》与《先天功》

2、新增功法-先天功

学习该功法后，可突破至先天境界，突破Lv99的等级上限

3、新增剑法-金莲镇邪剑（力道系高级剑法）

4、新增道具 剑意心得，使用后可以瞬间提高一级剑意

5、新增2个成就

6、现在天魔冢献祭血煞会显示当前已献祭数量了。

【数据调整】

7、为77个敌人中的62个配置了被动

8、现在魔剑任务结局战斗的敌人，会获得灭魔大阵的buff了。

9、现在先天剑宗弟子会有先天剑阵的buff了。（还有先天淬体剑意,有点难打）

10、剑圣每层功力提高了10点全属性。（小小加强一下剑圣）

11、修改了防御力百分比减伤的算法，现在600点防御时会达到90%减伤，往后防御效果递减，最高减伤在1000防御时达到，减伤95%；

观摩的大部分存档的防御力大概在150-250之间，原有200防御大概减伤35%，现在200防御可减伤46%；算是略微降低了敌人10%的伤害。

12、伤害调整

每点力量、灵敏、眼力 提高的力道、灵敏、循迹伤害从1%下降至0.5%;

此次更新后,属性对伤害的加成效果大幅降低了。

中后期即便不加体魄，应该也可以抗住2-3刀。

13、重做了五阳剑诀的特效和音效

14、重做了移动力效果，现在每80点灵敏+1移动力,降低了低配电脑后期敌人等级过高移动力太过爆炸导致运算CPU跟不上,会卡顿的问题。现在+移动力的特质和缩地经非常宝贵了。

15、修改破甲词条，从固定减甲变为百分比减甲

16、修改无影词条，从固定减闪避变为百分比减闪避

17、重做了全技能、装备、剑意的词条数据，以适应新的装备、功法、剑意、

如满级的万化剑气现在增加的300%的蓝量伤害是额外伤害不是基础伤害,现在万化剑气不能再懂不懂就十几倍伤害的递增了。

（基础伤害接受各类伤害加成效果，额外伤害不接受各类加成）

如摩云剑法、流星剑法、狂风剑法等，提高的伤害从额外伤害调整为基础伤害。

所有的剑法的伤害数据全部重做了。请自行探索

【修复bug】

18、修复了四派宿老的特性不会随机的bug

19、修复四大掌门的终极剑法未习满的配置错误

20、修复在清风观洗点时,命中未添加力量导致实际比预料的低的bug。

21、修复先天剑宗弟子的先天淬体剑气都是一级的配置错误。

22、降低了先天铸体剑气的音效，群友都说音效太震撼了,调低一点。

23、修复武林高手支线和丐帮水军任务文字乱码的问题

24、修复队伍背包没有页码的bug

25、修复锦绣楼弃徒出手器谱后对话会转接到游方道士的bug

26、修复回文织锦V效果量为0的bug。

27、修复百货铺管事再某种情况下会自动离开岗位的bug

28、悬榜字体乱码得bug

29、战斗时人物信息血量详情字体过小得bug

30、修复了安行疾斗、工力悉敌、讯电流光 描述不清晰的问题

31、修复移动后不能使用右击复原移动的bug

32、修复移动后复原移动网格颜色不会变化的bug

33、修复观星剑意必定命中但再某种情况下无伤害的bug。

【其他】

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