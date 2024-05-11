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MAJOR 简易三国志 update for 11 May 2024

知名战役

Share · View all patches · Build 14334687 · Last edited 11 May 2024 – 06:09:09 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

知名战役模式中，目前添加了5场战役：孙坚的阳人之战，袁绍的界桥之战，刘表的襄阳之战，吕布的常山之战，曹操的濮阳之战。
玩家需要达到一定的实力后才可以启动相应战役。每场战役独立进行，完成后可获得一定实力。
以后会陆续添加一些其他战役，比如官渡之战、白狼山战役、潼关之战、合肥之战等。

另外，本次更新增强了压制状态的效果，除了使部队攻防下降，还会减慢自身将心成长。

Changed files in this update

Windows Depot 2892511
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