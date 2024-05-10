Notas de atualização

BALANCEAMENTO
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AUMENTADO RESISTENCIA DAS PEDRAS DE 450 PARA 750
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REDUZIDO CUSTO PARA PRODUZIR FIBRAS DE 25 PARA 5
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AUMENTADO VIDA DAS CAMAS PARA 800
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AUMENTADO TEMPO OCIOSO DO LOBO DE 0.5s A 1s PARA 1.5s A 3s
CORREÇÕES
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REMOVIDO CENTRALIZAÇÃO DO MOUSE NA TELA DE NASCIMENTO
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RESOLVIDO PROBLEMA QUE NÃO PERMITIA CONSTRUIR EM ALGUNS LUGARES DA FUNDAÇÃO
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CORRIGIDO PROBLEMA DE EXIBIÇÃO DO NOME DA CAMA
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CORRIGIDO INTERAÇÃO COM O BAU QUE NÃO FECHAVA AO INTERAGIR RAPIDO
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CORRIGIDO REGENERAÇÃO DE STAMINA AO ENTRAR NO JOGO
NOVIDADES
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ADICIONADO MESA QUIMICA
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ADICIONADO OPÇÃO DE ROTACIONAR PAREDES E CERCA
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