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The Island update for 10 May 2024

Notas de atualização

Share · View all patches · Build 14329378 · Last edited 10 May 2024 – 17:09:27 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

BALANCEAMENTO

  • AUMENTADO RESISTENCIA DAS PEDRAS DE 450 PARA 750

  • REDUZIDO CUSTO PARA PRODUZIR FIBRAS DE 25 PARA 5

  • AUMENTADO VIDA DAS CAMAS PARA 800

  • AUMENTADO TEMPO OCIOSO DO LOBO DE 0.5s A 1s PARA 1.5s A 3s

CORREÇÕES

  • REMOVIDO CENTRALIZAÇÃO DO MOUSE NA TELA DE NASCIMENTO

  • RESOLVIDO PROBLEMA QUE NÃO PERMITIA CONSTRUIR EM ALGUNS LUGARES DA FUNDAÇÃO

  • CORRIGIDO PROBLEMA DE EXIBIÇÃO DO NOME DA CAMA

  • CORRIGIDO INTERAÇÃO COM O BAU QUE NÃO FECHAVA AO INTERAGIR RAPIDO

  • CORRIGIDO REGENERAÇÃO DE STAMINA AO ENTRAR NO JOGO

NOVIDADES

  • ADICIONADO MESA QUIMICA

  • ADICIONADO OPÇÃO DE ROTACIONAR PAREDES E CERCA

Changed files in this update

Depot 2788221
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