1.大幅度优化了生成新地图的卡顿

2.加入了沙漠地图（因此体积变大了很多）

3.基本修复了交互穿模的问题

4.第一人称下头再也不会奇怪的消失了，而是会缓慢过渡成透明

5.尝试做好了AI交流的功能，请测试

6.打开了小动物和旅客的生成功能，请尝试通过教程解锁触发

7.调整了天气的粒子效果使得它们不会落地消失，只能碰到车子或者房子才消失

8.调整雨滴颜色使得在夜晚不会太显白色

9.提示信息最多显示2条以维持干净和更新

10.低车速下不会在非驾驶状态下启动AI