 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

无尽的休闲驾驶 Playtest update for 10 May 2024

5月10日大更新

Share · View all patches · Build 14327550 · Last edited 10 May 2024 – 14:09:37 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.大幅度优化了生成新地图的卡顿
2.加入了沙漠地图（因此体积变大了很多）
3.基本修复了交互穿模的问题
4.第一人称下头再也不会奇怪的消失了，而是会缓慢过渡成透明
5.尝试做好了AI交流的功能，请测试
6.打开了小动物和旅客的生成功能，请尝试通过教程解锁触发
7.调整了天气的粒子效果使得它们不会落地消失，只能碰到车子或者房子才消失
8.调整雨滴颜色使得在夜晚不会太显白色
9.提示信息最多显示2条以维持干净和更新
10.低车速下不会在非驾驶状态下启动AI

Changed files in this update

Depot 2979161
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link