1.大幅度优化了生成新地图的卡顿
2.加入了沙漠地图（因此体积变大了很多）
3.基本修复了交互穿模的问题
4.第一人称下头再也不会奇怪的消失了，而是会缓慢过渡成透明
5.尝试做好了AI交流的功能，请测试
6.打开了小动物和旅客的生成功能，请尝试通过教程解锁触发
7.调整了天气的粒子效果使得它们不会落地消失，只能碰到车子或者房子才消失
8.调整雨滴颜色使得在夜晚不会太显白色
9.提示信息最多显示2条以维持干净和更新
10.低车速下不会在非驾驶状态下启动AI
无尽的休闲驾驶 Playtest update for 10 May 2024
5月10日大更新
1.大幅度优化了生成新地图的卡顿
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