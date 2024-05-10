V0.5.16256更新日志（崩溃、闪退、卡死修复！寿命和NPC事件调整！）

重要BUG修复

坏档及读档崩溃修复

拍卖行功能存档重大BUG，导致了这两天绝大多数的崩溃、闪退、以及全部的读档崩溃和坏档问题！

现先临时关闭拍卖行！后续完全修改无误后再放出！

对于原有的无法读取的存档，应有部分无法复原（取决于游戏进度）

对此深感抱歉！！！！！我们的大锅！！

输入卡死问题修复

移动触发的地格事件、NPC事件概率导致游戏输入卡死（无法进行任何输入）

现先移除NPC事件的移动触发；并将所有移动触发的地格事件改为过回合触发

问题修复后，再重新条件移动触发的事件

修复入侵度超过10000后导致崩溃的问题

现在入侵度超过10000后不会在崩溃了！

入侵的衍变数值现在不够精细，请再给我们一些时间调整！

入侵怪物数值错误BUG修复

修正了入侵玩法开启后，污染灵气对入侵怪物的修正错误

现在为每点污染灵气增加1%的最终伤害与血量（原来为1000%……测试配置发出去了……我们的大锅！）

新增了污染灵气和妖物强化的显示模块，入现在可以在小地图（入侵开启后）查看具体的修正值了

重要体验调整

寿命调整

1.突破增加的寿命翻倍！在突破到金丹和元婴时，在翻倍的基础上再额外增加40/160

2.各难度的初始寿命增加，从 60/50/40/30 修改至 80/65/50/35

3.各难度的过境界消耗寿命系数调整，从 0.8/1/1.5/2 修改至 0.2/1/2/4

(简单难度现在炼气/筑基/金丹的突破寿命消耗分别为2/3/4一次）

以上修改，仅对新存档，以及老存档在更新后进行的境界突破有效

可以选择NPC作恶事件条件了

创角选择难度时，新增了“仙途险恶、友爱宗门、和谐世界”选项

仙途险恶：谁都可能对你作恶（当前情况）

友爱宗门：处在自身宗门位置时，必定不发生作恶类事件

所有同宗门的非仇人不会发生作恶类事件

和谐世界：处在自身宗门位置时，必定不发生作恶类事件

仅仇人会发生作恶类事件

对于老存档，更新将自动更正为“友爱宗门”

后续我们会进一步去调整各事件的条件与权重，这事需要一些时间，还请包容哈

于人物信息界面创角特质显示处可以看到当前的选项

宗门威望错误修正

现在通过宗门任务获得的宗门威望，一定会加上了！

其他BUG与优化

1.修正炎泉、熔丸汇、化日、音效不随音量设置变化的BUG

2.修正灵法<化剑术>研技树解锁关系的错误

3.炼丹界面下，丹方详细内容中的材料图片悬浮1秒可以显示Tips了

4.修复了在皇城比武后的对话存档再读档，导致后续对话富文本丢失的问题

5.修复了与境界低于自己的NPC论道会获得更多道韵的BUG

6.修正了商店批量回购可刷物品的BUG

7.调整了人物信息界面中，攻击和防御Tips的预期效果显示，使之更接近实际情况

8.修改了金系宗门内比后，卫琉璃见到路洵的对话

9.灵法<花灵丸种>的研技特质“雾伤”改为“毒雾”，效果改为“花雾中毒概率增加X%”

10.修正了灵法<花灵丸种>的研技特质“雾愈”的BUG，现在会正确生效了

11.降低了简单和标准难度的怪物伤害与血量，现在简单难度享受-30%，标准难度为0%

12.修正了飞剑起飞和降落音效不随音量设置变化的BUG