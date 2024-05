-Fixed a bug where the motor sound disappears when the viewpoint reset is pressed.

-Addressed a bug where the motor sound would not play in trailer cars when set to "Always On".

-Fixed a bug where sounds from the forward/reverse switch and other components do not play.

Original text (Japanese)

音声関係不具合修正のアップデート

・視点リセットを押した際モーター音が消える不具合を修正しました。

・モーター音を「常時」に設定時、T車でモータ音が鳴らない不具合を修正しました。

・前後切換器などの音が鳴らない不具合を修正しました。