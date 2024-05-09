《女鬼桥2 释魂路》黑屏问题正在解决

大家好，在游戏上线以后，我们收到了很多玩家的反馈，我们正在紧急解决重新打包一份新的版本上传，麻烦大家等等！

大家进不去，我们真的真的真的很着急，比谁都急！希望能给我们一点时间来解决问题，没有在上线之前测出来这个BUG我们感到非常抱歉。

可以先试试以下两种方案：

关闭/屏蔽集成显卡，使用独立显卡进入游戏 在Microsoft store 搜索安装【VP9 视频扩展】

女鬼桥2 制作组