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The Bridge Curse 2: The Extrication update for 9 May 2024

《女鬼桥2 释魂路》黑屏问题正在解决

Share · View all patches · Build 14314396 · Last edited 9 May 2024 – 11:06:16 UTC by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

大家好，在游戏上线以后，我们收到了很多玩家的反馈，我们正在紧急解决重新打包一份新的版本上传，麻烦大家等等！

大家进不去，我们真的真的真的很着急，比谁都急！希望能给我们一点时间来解决问题，没有在上线之前测出来这个BUG我们感到非常抱歉。

可以先试试以下两种方案：

  1. 关闭/屏蔽集成显卡，使用独立显卡进入游戏

  2. 在Microsoft store 搜索安装【VP9 视频扩展】

女鬼桥2 制作组

Changed depots in develop branch

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Depot 2331331
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